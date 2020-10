Sundern: Parkplatz am Sorpe-Ostufer soll noch 2020 kommen

Amecke. Sundern: Ratsbeschluss zum Parkplatz-Verkauf an Amecker Investor „einkassiert“. Jetzt baut Stadt am Ostufer Provisorium und erweitert an K 28.

Was passiert am 1. Januar 2021 am Ostufer? Das ist die Frage, die sich derzeit Politiker, Investoren und Gäste stellen. Eine schnelle Lösung, die der Rat am 20. August mehrheitlich beschlossen hatte, ist nun von Bürgermeister Ralph Brodel und Kämmerin Ursula Schnelle beanstandet und kassiert worden.

In der Vorlage zum Rat erläutern beide, dass schon bei der Prüfung der Entbehrlichkeit, also ob die Stadt das Grundstück nicht mehr benötige, diese Frage verneint werden musste und schon deshalb der Verkauf an einen privaten Investor nicht möglich sei.

Pachtvertrag fristgerecht gekündigt Das nun zu erstellende Provisorium wurde notwendig, weil der Besitzer der Ferienpark-Flächen, die Berliner Helma Ferienimmobilien GmbH, den seit Jahren bestehenden Pachtvertrag mit der Sorpesee GmbH fristgerecht zum 31. Dezember gekündigt hat. Vorausgegangen waren in einer Sondersitzung kurz vor Ostern die Aufhebung des bisherigen Bebauungsplanes für den Ferienpark sowie die Neuaufstellung und die Veränderungssperre. Inzwischen hat die Helma eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg gegen die Stadt erwirkt. Entscheidungen gibt es noch nicht dazu, laut Gerichtssprecher dauert das noch.

Der Fall am Sorpevorbecken liege auch anders als der Verkauf von Wiesen bei der Kita in der Settmecke vor zwei Jahren.

Da schon im ersten Schritt der Prüfung ein Verkauf verneint werden musste, bedurfte es auch nicht der tieferen Prüfung nach EU-Beihilferecht. Bedenken gebe es zusätzlich hinsichtlich der Haushaltssicherung, so Brodel und Schnelle.

Nun gilt also der Vorratsbeschluss, den der Rat am 20. August gefasst hat: „Sollte die Prüfung ergeben, dass ein Verkauf nicht mit dem geltenden Recht vereinbar ist, beschließt der Rat der Stadt Sundern, den Parkplatz an der K 28 um 80 Parkplätze zu erweitern. Außerdem werde ein Provisorium mit 72 Parkplätzen auf dem Grundstück in Amecke angelegt. Die Erschließung solle anhand der Alternativplanung des Fachbereiches 3 über die Straße zum Freibad erfolgen. Beide Erweiterungen werden noch in diesem Jahr gebaut“, so der Wortlaut.

Erweiterung K 28 kommt

Für die Erweiterung an der K 28 werden nun 200.000 Euro überplanmäßig bereitgestellt: „Damit die Erweiterung unverzüglich erfolgen kann“, heißt es in der Vorlage. In der Sitzung fragte Guido Simon (Grüne), ob dort nicht Wohnmobilstellplätze geschaffen werden könnten, da der Stellplatz auf der Windradlagerfläche in Wulfringhausen ja nicht genehmigungsfähig sei. Theoretisch sei das denkbar, so Fachbereichsleiter Stadtplanung, Lars Ohlig. Allerdings sei die Ausschreibung schon soweit gediehen, dass das nicht mehr mit einfließen könne. Außerdem gebe es dort keinen Strom. Marcus Schauerte (CDU) unterstützt die Idee von Simon. Er regte dann an, dass der provisorische Parkplatz am Ostufer wintertauglich erstellt werden müsse. Das will die Verwaltung nun prüfen, sieht aber finanziell eine enge Situation, die Zuwegung zu asphaltieren.

Gebaut werden nun 72 Parkplätze auf den Flächen südlich der Zufahrt zum ehemaligen Freibadgelände. Derzeit werden die konkreten Planungen erstellt. Die Deckung soll auch hier aus überplanmäßigen Mitteln aus dem Haushalt 2020 erfolgen. Sobald diese fertig sind, gibt es eine unverzügliche Ausschreibung und Umsetzung. Auf Nachfrage von Marcus Schauerte bestätigte die Verwaltung, dass auch eine Beleuchtung in dem Bereich des Provisoriums vorgesehen ist.

Kein Tempo 30

Abgelehnt wurde bei einem Ortstermin am „Heimathafen“ an der Seestraße eine Tempo 30-Zone einzurichten: „Wir liegen da außerhalb der geschlossenen Ortschaft“, fasste der Fachbereichsleiter FB 5, Stephan Urny, den Termin mit Betreiber, Investor und Behörden zusammen. Betreiber und Investor müssten nun durchsetzen, dass auf dem Parkplatz am Hause nicht geparkt werde und dass die Fläche Lieferzone bleibe: „Das muss praktikabel gemacht werden.“

Denkbar sei dort auch eine Schranke, um das Parken von Gästen zu verhindern, so Urny.

Lars Dünnebacke (SPD) bat die Verwaltung zu prüfen, ob für Mitarbeiter des „Heimathafens“ nicht Parken auf dem ehemaligen Mitarbeiter-Parkplatz des alten Freibades möglich sei: „Das würde erheblichen Druck nehmen.“

Verhindert wird dies derzeit durch das Schild „Durchfahrt verboten“ am Parkplatz Ostufer.