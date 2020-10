Sundern; Nun Hallenbad oben auf der Förderliste

Erwartungsvoll werden die Sunderner Sportler, aber auch die Politiker nach Düsseldorf schauen und warten: Am 16. Oktober müssen die Anträge für das neue Förderpaket des Bundes (Sonderinvestitionspaket zur Förderung von Sportstätten) beim Land eingereicht sein. Einige Hürden sind in der Beantragung eingebaut, die es noch im Laufe der letzten Ratssitzung in der Legislaturperiode zu nehmen galt.

Eine davon ist die Priorisierung. Und da gab es kurz vor der Sitzung noch eine faustdicke Überraschung, denn nicht der TuS Hachen mit der Renovierung und energetischen Aufrüstung der alten Turnhalle am Sportplatz stand in der aktuellen Vorlage ganz oben, sondern die Aufrüstung des Hallenbades in Sundern. Die Sorpesee GmbH hatte ihren Antrag dazu erst am Montag gestellt.

Bundesverband informierte Sorpesee GmbH

Erfahren, so Geschäftsführer Martin Levermann, habe man davon über den Bundesverband der öffentlichen

Bäder. Im Antrag ist vor allem die Verbesserung der Filteranlagen eingebracht worden. Fachbereichsleiter Martin Hustadt erklärte dem Rat, wie es dazu kam: „Im Hause haben wir - als die neue Förderung in den Sommerferien bekannt wurde - viel diskutiert. Zielrichtung sind die kommunalen Sportanlagen, es gibt aber auch die Möglichkeit der Weiterleitung an die Vereine.“ Das habe man genutzt, da man ohnehin im engen Kontakt mit dem Stadtsportverband, der sich derzeit ja mit dem Programm ,Moderne Sportanlagen’ beschäftigt, stand. Im neuen Programm ist die Stadt Antragsteller und Partner.

Seine Abteilung habe dann den Stadtsportverband aufgefordert, die Verein über das Programm zu informieren: Danach seien etliche Vereine tätig geworden und hätten ihre Projekte gemeldet. Zusätzlich hat der Stadtsportverband am 1. Oktober eine Priorisierung vorgenommen. Einige Vereine fühlen sich nun von der Sorpesee GmbH ausgebremst, auch Vorsitzender Michael Kaiser fand den Ablauf sehr unglücklich.

Offen für weitere Projekte

Da die Zeit drängt, einigte sich der Rat nun auf folgenden Kompromiss (vier Enthaltungen): Es bleibt bei der von der Verwaltung vorgesehenen Priorisierung mit Sorpesee GmbH und TuS Hachen, danach öffnet man aber die Liste für weitere Projekte, die die Unterlagen komplett vorlegen können. Die Frist dazu war der gestrige 9. Oktober. „Das ist völlig unschädlich“, beurteilte Bürgermeister Brodel den Vorschlag. Eine Priorisierung wird der Michael Kaiser in Zusammenarbeit mit der Verwaltung vornehmen.

Ob es überhaupt Geld für Sundern geben wird, ist unklar: So muss zum Beispiel für jeden Vorschlag eine sogenannte Kämmererklärung erfolgen.

Darin geht es vor allem bei Projekten die Folgekosten haben um Information des Finanzmanagement. Unklar bleibt, wie die Auswahl beim Land erfolgt: Es geht um Zugänglichkeit für große Bevölkerungskreise, eine Quartiersfähigkeit und die energetische Nutzung.