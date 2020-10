Sundern: Neuer Weg zur Ruhe im Sturm

Ruhe finden in stürmischen Zeiten. Da hat Birgit Merschhoff aus Hachen ein gutes Rezept, egal ob es um Belastungen in Corona-Zeiten geht oder um andere Dinge. Sie empfiehlt Meditation. Anleitung dazu gibt sie nun auch in Kursen: Denn Birgit Merschhoff ist seit dem Sommer als Meditationstrainerin zertifiziert.

„Auf meinem Lebensweg bin ich vielen Krankheiten begegnet“, sagt die Hachenerin. Das weckte schon früh ihr Interesse an ganzheitlicher Medizin. Zunächst machte sie eine kaufmännische Ausbildung. Doch im Jahre 2012 gab es ein einschneidendes Erlebnis: „Freunde luden mich zu einem Seminar ins Allgäu ein.“ Dabei kam sie erstmals in ihrem Leben mit Techniken der Meditation in Berührung. In der folgenden Coaching-Ausbildung lernte sie schnell, welche Erfolge man mit dieser Technik haben kann.

Ausbildung in USA

War es zunächst im Allgäu die geführte Meditation wurde Birgit Merschhoff nun in der Nutzung eines

Mantras ausgebildet. „Durch das Mantra kommt man in die Stille und die Aufmerksamkeit wird nach innen gelenkt“, erklärt sie. Jeder Mensch, der sich dieser Technik widme, bekomme ein eigenes, ein persönliches Mantra.

2019 entschloss sich Birgit Merschhoff dann die Ausbildung zu wagen: Diese wurde im Chopra Center in Kalifornien durchgeführt. Dabei lernt jeder Schüler die in der Ausbildung geforderten Dinge über Lektionen, die per Internet abgerufen werden können, selbst: „Ich musste also nicht in die USA“, erklärt die Lehrerin. Aber es habe alle ein bis zwei Wochen ein Video-Meeting mit den anderen Lernenden gegeben: „Dabei war der Erfahrungsaustausch und der Weg des Lernens ganz wichtig.“

Betreut wurde die Ausbildungsphase von 132 Menschen, die meisten stammen aus den USA, von zwei Lehrern, Dr. Deepak Chopra und David Simon. „In der Ausbildung bin ich gewachsen“, sagt Birgit Merschhoff. Ihr seien viele Fragen, die sie schon immer gehabt hätte, beantwortet worden. „Dieses Wissen möchte ich weitergeben, an Menschen, die offen und neugierig sind und einen solchen Weg ausprobieren möchten.“

Keine Vorkenntnisse notwendig

In den Kursen bedürfe es keines Vorwissens über Meditation: „Ich hole die Menschen dort ab, wo sie sind, natürlich auch die, die schon Erfahrungen gesammelt haben.“ Birgit Merschhoff arbeitet dabei nach der Primordial Sound Meditationsmethode: „Das sind Klänge der Natur, die jeder Mensch kennt: das Geräusch, das der Wind in Blättern verursacht, das Bachplätschern oder das Meeresrauschen.“ Wichtig sei der persönliche Klang: „Damit schafft man es dem Lärm zu entfliehen und in die Stille zu kommen und sich damit zu verbinden.“ Die Technik stamme aus dem alten Indien. In den 90er Jahren hätten sie die beiden Lehrer wiederbelebt.

Keine Heilsversprechen

Ganz wichtig ist der Trainerin, dass Meditation kein Heilversprechen ist: „Es ist ein Bildungsangebot. Aber wissenschaftliche Studien haben nachgewiesen, dass Meditation positive Wirkungen habe. Meditation sei eine Investition in den eigenen Körper: „Die positiven Auswirkungen sind zu spüren“, sagt Birgit Merschhoff. Der Vorteil sei, dass man kein Equipment benötige, nur den eigenen Körper. Somit könne man, wenn man die Technik beherrsche, überall meditieren. Der zeitliche Rahmen liege bei 20 bis 30 Minuten. Wirkungen seien dann Stressabbau, Reduzierung von Schlaflosigkeit, Depressionen und Angstzuständen, Blutdrucksenkung, Reduzierung von Entzündungen, Schaffung von innerem Frieden oder auch Hilfe bei der Entwicklung einer harmonischeren Beziehung. Vor allem sei die Stärkung des Immunsystem wichtig, das helfe etwa jetzt in Corona-Zeiten etwa beim Stress-Management.