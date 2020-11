Sundern: Kritischer Biss ins Aufgetaute

Es ist ein ungewöhnliches Experiment, das die Bäckerei Vielhaber am Mittwoch zum Abschluss gebracht hat. Ziel war es, dem Kunden in Zeiten der Pandemie nützliche Tipps rund um das Thema Einfrieren zu geben.

„Wir haben festgestellt, dass die Menschen weniger zum Bäcker gehen, dafür dann aber mehr kaufen“, erklärt Geschäftsführerin Elisabeth Vielhaber. Die Gründe sind klar: „Manche wollen sich weniger der Gefahr aussetzen, andere sitzen im Homeoffice und gehen weniger vor die Tür.“ Und nun sei in diesem Jahr auch Weihnachten eine sehr lange Zeit ohne Möglichkeiten frisches zu kaufen, da der 27. Dezember sozusagen der dritte Feiertag sei. Und so vermutet die junge Bäckermeisterin, dass am Ende der verständlichen Änderungen des Einkaufsverhaltens, vieles in der Gefriertruhe oder im Eisfach lande, aber leider auch ungenießbar weggeworfen werde. Deshalb hat die Bäckerei jetzt einen umfangreichen Einfriertest der Produkte vorgenommen.

Drei Varianten

Start war am 21. November: „An diesem Tag haben wir eingefroren, in den unterschiedlichsten Varianten,

also im Tuppertopf, im Gefrierbeutel und in Plastikfolie“, berichtet Geschäftsführer Eberhard Vielhaber. Ziel sei es, unter Qualitätsaspekten, den Unterschied herauszufinden. „Da stand auch die Frage im Raum, ab welchem Zeitpunkt nach dem Kauf es sinnvoll ist, das Produkt einzufrieren. Wir haben da mit Brot und Brötchen schon viel Erfahrung, aber wie ist das mit Kuchen, Torte oder Gebäck?“ Eines ist aber schon vorher klar: „Bitte so wenig Alu-Folie zur Verpackung von Lebensmitteln wie möglich nutzen. Sie kann in Berührung mit Salz und Säure gesundheitsschädlich wirken“, sagt Elisabeth Vielhaber. Auch sei die Herstellung wenig ökologisch.

Überall wird getestet

Das Ergebnis wurde dann am Mittwoch getestet und benotet: Überall saßen im Bistro- und Café-Bereich des Stammhauses Mitarbeiter und Familienmitglieder vor einem großen Berg Backwaren und vor etlichen Fragebögen. „Getestet haben 12 Personen, dabei waren natürlich die Bäcker- und Konditormeister, Angestellte aus dem Verkauf und die Familie“, berichtet Elisabeth Vielhaber. So füllten sich - unter Coronabedingungen - die Fragebögen unter den kritischen Bissen in die Vergleichsprodukte.

Alle Ergebnisse werden nun ausgewertet und sollen in der Runde der Tester besprochen werden. Das Fazit wird dann aufbereitet: „Wir werden am Ende einen Flyer erstellen lassen, der den Kunden ab Anfang Dezember zur Verfügung steht“, so Elisabeth Vielhaber. „Das ist schon anspruchsvoll und zeitlich auch sportlich“, findet sie. Doch der Aufwand lohne sich allemal.

Pudding geht nicht

Schon während der Testungen hört man immer wieder ein positives „Mhmmm“, aber auch Sätze wie „Das geht gar nicht“. Das sind zum Beispiel Pudding-Füllungen in Berlinern, mit Marmelade geht das aber gut. Wichtiger Tipp: „Anstatt einer Plastiktüte kann ohne Qualitätsverlust ein Gefrierbeutel genutzt werden, der auch mehrfach verwendbar ist. Beides muss unbedingt dicht verschlossen werden und am besten mit so wenig zusätzlicher Luft wie möglich“, rät die Expertenrunde.

Auch Zeit ist ein wichtiger Faktor: Die Backwaren so bald wie möglich nach dem Einkauf einfrieren – so bleibt eine gute Qualität erhalten. Die Backwaren müssen schnell durchfrieren, da so mehr Feuchtigkeit in der Backware bleibt, so ist sie saftiger. Daher am besten kleine Portionen einfrieren.

Ein Fehler ist es, an der frischen Luft aufzutauen: „In einem geschlossenen Behälter wieder auftauen, am besten in der gleichen Tüte/Beutel, in dem sie eingefroren wurden“, raten die Experten.