Sundern: Katastrophe im Wald verhindert

Kommunikationsprobleme der unterschiedlichsten Art führten gestern zu einer Beinah-Katastrophe zwischen Brenschede und Kloster Brunnen. Beim Wenden in einem engen Waldweg zwischen den kleinen Sunderner Ortsteilen rutschte eine rumänischer Lkw, der Käferholz zum Hafen für die Verschiffung nach China transportieren sollte, vom Weg ab und drohte fünf Meter tief in die Röhr zu stürzen.

Mit Trecker zu riskant

Seit den Mittagsstunden versuchte Waldbesitzer Wolfgang Hengesbach zunächst mit dem Trecker den Lkw wieder auf den Weg zu ziehen. Vergebens, denn die Gefahr des Absturzes beider Fahrzeuge war zu groß. So blieb dann nur die Hilfe der Profis vom Autodienst Wortmann. Mit Hilfe des großen gelben Truck-Schleppers war der rumänische Laster gegen 16 Uhr schnell auf den richtigen Weg gebracht.

Kommunikationsprobleme

Hauptprobleme dabei waren zunächst die Sprachschwierigkeiten: So hatte der Fahrer aus Bulgarien die Anweisung in Röhrenspring zu wenden. Das verstand er nicht und musste so im Wald drehen. Anschließend hakte es bei den Hilferufen per Handy zum Spediteur in Rumänien, der den Truckeinsatz freigeben musste: „Es gibt ja hier kein Handynetz“, macht Wolfgang Hengesbach auf das grundsätzliche Manko mal wieder aufmerksam. „Glücklicherweise ist nichts passiert“, meinte er später am Festnetz vom Waldgut Brenschede. Auslaufendes Öl in der Röhr mochte sich gestern niemand vor Ort vorstellen.