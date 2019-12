Der Übergang an der K 5 in Sundern bleibt problematisch.

Sundern. Die drei interfraktionellen Arbeitskreise zum Tigges-Platz waren erfolgreich: Ein Gestaltungsbeirat wird jetzt die Pläne weiter diskutieren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sundern: Gestaltungsbeirat als Pilotprojekt

Die Richtung war schon vor Tagen klar: Am Tigges-Platz geht es nicht im Galopp weiter, sondern nur Schritt für Schritt. Heute Abend wurden im Fachausschuss Stadtentwicklung nun zwei dieser vielen notwendigen Schritte gegangen.

So erteilte der Ausschuss den Plänen, die das SPD-Ratsmitglied Bernd Schwens eingebracht hatte und im Aussschuss behandelt wissen wollte, eine Absage: In der Abstimmung waren es lediglich zwei Mitglieder, die für den Vorschlag stimmten, elf sprachen sich für den Vorschlag der Münsterländer Planer aus. Ein Mitglied enthielt sich.

Zwar hatte zuvor Antonius Becker von den Grünen vom „großen Charme“ des Schwens-Vorschlages gesprochen: „Dadurch wird ein ziemlich altes Problem gelöst, nämlich die bessere Anbindung der Fußgängerzone an das Bremkes-Center.“ Aber Becker sprach auch den Pferdefuß des Vorschlags, der den Tigges-Platz durch Überbauung der Kreisstraße vergrößern sollte, an: „Es bedarf vieler Gespräche mit anderen Behörden, unterliegt also einem großen Zeitfenster.“

Gespräche mit Nachbarn

Die Planer von BAP und Zakowski stellten klar, dass es auch Gespräche mit weiteren Nachbarn am Tigges-

Platz gegeben habe. „Aber wir wollen zunächst abwarten, wie es hier weitergeht“, erklärten sie. Man habe auch mit der Firma Rossmann gesprochen, die bekanntlich, das Erdschoss beziehen möchte, und auch mit der Caritas, die im oberen Neubau Wohngruppen betreiben möchte. Mit der im dritten interfraktionellen Arbeitskreis besprochenen L-Lösung könne man auch dort leben. Fazit der Planer: „Wir sind da auf einem guten Weg. In einem weiteren Fachausschuss können wir auch über den Erhalt von Kleinteiligkeit in der Bebauung mit ihnen sprechen“, zeigten sie durchaus Annäherung an die Kritikpunkte des AK, auch bezüglich der Breite der Zuwegung.

Ablösung der Parkplätze zurückgestellt

Zurückgestellt wurde vom Ausschuss das Thema der Ablösung von Parkplatzflächen auf dem jetzigen Tigges-Platz, die gänzlich in der Neuplanung entfallen würden (365 qm), ebenso die Überbauung von Grundstücksgrenzen, da dies ein viel zu früher Planungszeitpunkt für solch wichtigen Entscheidungen sei.

Mit vielen Varianten wurde dann schließlich der in der Vorlage gewünschte Gestaltungsbeirat diskutiert: „Soll es ein Planungsausschuss light werden, mit oder ohne Politik?“, fragte Ausschuss-Vorsitzender Markus Allefeld. Bernd Schwens regte an, komplett ohne Politik zu beraten, da man sich sonst selbst berate. Und letztlich führte der Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, Lars Ohlig, an, auch die VHS und die Stadtmarketing hinzuziehen. Und auch die Planer hatten Wünsche: „In meiner Heimatstadt sitze ich im Innenstadtverein. Wir würden gern auch einen oder zwei Kaufleute in diesem Beirat sehen.“

Zunächst einmalige Sache

Letztlich entschied man sich, dass der Gestaltungsbeirat zunächst nur für dieses eine, richtig große Projekt installiert werde. „Das ist eine Chance, dies für so ein Pilotprojekt zu nutzen“, so der fraktionslose Klaus Tolle dazu. Er sah vor allem, dass dies auch eine gutes Signal an die Bevölkerung sei: „Die Politik muss sich in diesem Gremium zurücknehmen.

Die Fraktionen werden nun bis zum 15. Januar Mitglieder für den Beirat benennen, dazu sollen aber von jeder Fraktion auch Fachleute von außen genannt werden, gewünscht sind da Fachplaner und Architekten. Gleichzeitig werden aber auch Politiker dabei sein. Rückkopplungen finden mit dem Ausschuss statt. Kritik gab es von Bernd Schwens, dass die Planer nun ganz neue Ansprechpartner hätten.