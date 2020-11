Podologin aus Sundern: Füße als Basis für gesundes Leben

Die Frau hat einen Faible für Füße. In ihrer Praxis sind die sogar ein Kunstobjekt. Da das groß gerahmte Poster, hier die bunten Fußabdrücke von Kindern auf einer Leinwand. „Wir müssen gut auf unsere Füße aufpassen“, sagt Annika Schulte. Seit Mai hat ihre Podologie-Praxis in Hachen geöffnet.

Den Fuß hat sie im Blick. Nicht den lackierten Zehennagel für den schönen Fuß im neuen Ausgehschuh, sondern die Ursachen oder auch Symptome von Krankheiten. Mehr als 80 Prozent ihrer Patienten sind Diabetiker - am Fuß macht sich diese Krankheit oft bemerkbar. Die sogenannte Polyneuropathie - Erkrankungen des peripheren Nervensystems - ist eines der Hauptsymptome von diabetischen Füßen. „Das beginnt mit dem Fußkribbeln und geht bis zur Taubheit“, erzählt Annika Schulte. Möglich ist aber auch das andere Extrem - die Überempfindlichkeit des Fußes.

Von Nerven und Löchern

Das Problem: Stimmt das Nervensystem an den Füßen nicht mehr, gerät der Fuß mehr und mehr aus dem Blick der Patienten. „Menschen nehmen ihren Fuß dann oft gar nicht mehr wahr“, erzählt Annika Schulte. Selbst Verletzungen, große Löcher in Haut und Gewebe bleiben dann unbemerkt und unbehandelt.

Hier geht es dann nicht mehr um Kosmetik - die Patienten haben andere Sorgen. Der Podologe gehört zu den medizinischen Fachberufen. Die Patienten kommen mit Verordnungen vom Hausarzt oder Diabetologen. „In der Regel bedarf so ein Problemfuß dann einer Behandlung und regelmäßigen Kontrolle bis ans Lebensende“, so Annika Schulte.

Als Podologin pflegt sie die erkrankten Füße fachgerecht und führt spezielle Behandlungen durch. Dazu kommen Nagelbettbehandlungen, das Entfernen von Warzen, Hühneraugen und Hornhäuten, aber auch das Anfertigen von künstlichem Nagelersatz oder Spangenbehandlung zur Rettung von verletzten Nägeln.

Symptome bearbeiten

„Wir arbeiten weniger an den Ursachen als vielmehr an den Symptomen anderer Krankheiten“, weiß Annika Schulte. Deshalb sei es auch wichtig, interdisziplinär vernetzt zu sein. Im Austausch mit Physiotherapeuten, Ärzten, orthopädischen Schuhmachern und Fußambulanzen in Kliniken ist der Podologe Teil eines Netzwerkes der Behandlung von erkrankten Füßen.

Die 42-jährige Annika Schulte kennt verschiedene Disziplinen. Schon als Arzthelferin kam sie in die medizinische Schiene der Fußpflege und arbeitete auch in einer podologischen Praxis in Neheim. Nach einer dreijährigen Ausbildung in Teilzeit mit 3000 Praxisstunden machte sie im Februar 2020 ihr Examen an der Schule für Gesundheitsberufe in Schwerte - anfangs noch mit monatlich 300 Euro Schulgeld, zuletzt nach einer Initiative des Bundesgesundheitsministeriums mit nur 89 Euro.

Berufsstand gefragt

Der Berufsstand ist gefragt. In Deutschland gibt es rund 6000 beschäftigte Podologen. „Bei sieben Millionen Diabetikern im Land ist das wenig“, sagt Annika Schulte.

Es werden zudem nicht weniger Patienten. „In der Regel habe ich Patienten im Alter von 40 Jahren a

ufwärts“, so die Podologin. Je älter der Mensch, desto höher der Bedarf nach podologischen Behandlungen. Annika Schulte betreut schon jetzt sechs Senioreneinrichtungen - Tendenz steigend. „Viele Kollegen arbeiten schon mit Wartelisten“, sagt sie.

Aktuell schafft sie zehn bis zwölf Patienten am Tag. Eine Behandlung dauert zwischen 30 und 45 Minuten. Noch ist Annika Schulte allein in den Räumen ihrer rund 100 Quadratmeter großen Praxis (ehemals Dr. Brink). „Spätestens im nächsten Jahr werde ich aber jemanden einstellen müssen“, sagt sie. Einfach wird das nicht - der Markt ist leer gefegt, viele Podologen arbeiten lieber selbstständig als in Anstellung. Die Podologie ist bislang eh ein Frauenberuf. „Männer gibt es nur wenige“, so Annika Schulte.

Auch Kinder haben Füße

Zurück zu den Kinderfüßen. Auf einer Leinwand sind auch die Abdrücke ihrer Kinder zu sehen. Es sei wichtig, auch die Kinderfüße im Auge zu behalten, sagt sie aus Sicht einer Podologin und Mutter. „Füße sind unsere Basis - und wenn die nicht stimmt, kommt die Statik in Unordnung“, so Annika Schulte, „schließlich begleiten und tragen uns die Füße ein Leben lang“.