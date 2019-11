Sundern: Erinnerung an das Schicksal der jüdischen Menschen

Die Erinnerungen an die Familie Klein sind in Sundern noch wach.

Das Schicksal der jüdischen Familie berührt und bringt die Schrecken der NS-Zeit ganz nah heran an die Bürgerinnen und Bürger. Am Samstag leistete das „Bündnis für Vielfalt und Toleranz in der Stadt Sundern“ mit der Enthüllung eines Gedenk- und Mahnschildes in der Fußgängerzone einen weiteren Beitrag zur Erinnerungskultur.

Rund 40 Bürger nehmen an der Enthüllung am Levi-Klein-Platz teil

Rund 40 Bürger hörten bei der Vorstellung des Projektes am Levi-Klein-Platz aufmerksam zu. Beate Feische vom Bündnis erinnerte an die lange Vorgeschichte, der jetzt auch das Gedenk- und Mahnschild gefolgt sei.

Und die gehe zurück auf Irmgard Harmann-Schütz und Franz Blome-Drees, die sich 1991 als Schüler des Gymnasiums Sundern mit der Geschichte der Familie Klein in ihrer Heimatstadt beschäftigt hatten. Ihre Schul-Arbeit gewann damals den Geschichtspreis des Bundespräsidenten, zudem schrieben beide daraus das Buch „Die Geschichte der Juden in Sundern“.

Das liegt jetzt fast 30 Jahre zurück. Und trotzdem, so Feische, sei die Arbeit des Bündnisses wichtiger denn je.

Ortsvorsteher Schauerte dankt Initiatoren des „Bündnisses für Vielfalt und Toleranz“

Gedenkschild wird aufgehängt Foto: Frank Albrecht

Ortsvorsteher Hans-Jürgen Schauerte sagte nach der Begrüßung, dass er von der Idee, den Levi-Klein-Platz mit einem Schild aufzuwerten, sofort begeistert gewesen sei. „Der Dank gilt an erster Stelle Ihnen, Frau Harmann-Schütz“, lobte Schauerte.

Darüber hinaus schloss der Ortsvorsteher aber auch die Verwaltung der Stadt Sundern sowie die Firma Hoff Werbetechnik in seinen Dank mit ein. Gemeinsam hätten sie geholfen, die Idee des Bündnisses in die Tat umzusetzen.

Neuer Platz für Stadtwappen

Schauerte erklärte weiter, dass das einst von Norbert Huxol aus Stockum geschaffene Sunderner Stadtwappen aus Beton mit seinem Einverständnis nun einen neuen Platz am Rathaus finden werde. Allgemein ging der Dank an Bürgermeister Ralph Brodel, der schon früh die Idee des Bündnisses unterstützt habe.

Und auch Lars Ohlig vom Fachbereich Stadtentwicklung müsse ein Dank ausgesprochen werden. Zusammen mit den Technischen Diensten hatte sich auch der Bauunternehmen Kramer aus Grevenstein an der Herrichtung des Platzes beteiligt.

„Heute sind es ausländische Mitbürger, die von Neonazis bedroht werden“

Der stellv. Bürgermeister Jürgen ter Braak zitierte zunächst einen Text von Pfarrer Martin Niemöller, der den Blick auf die Notwendigkeit des Protestes gegen rechte Gewalt richten sollte.

„Heute sind es ausländische Mitbürger, die von Neonazis bedroht, geschlagen oder ermordet werden“, beklagte ter Braak. Und darüber hinaus würden inzwischen auch wieder jüdische Mitbürger bedroht und verfolgt. Ob sich die Geschichte jetzt wiederhole, stellte er die Frage in die Runde.

Starke gesellschaftliche Kräfte stehen neonazistischen Umtrieben gegenüber

Nicht ganz, gab ter Braak sofort selber die Antwort. Heute stünden dem starke Kräfte in der Zivilgesellschaft gegenüber. Sie würden gegen neonazistische Umtriebe aufstehen und die Demokratie und Würde aller Menschen verteidigen.

Und der stellvertretende Bürgermeister nahm direkt Bezug auf eine Resolution unter dem Titel „Wehret den Anfängen. Steht auf gegen Unrecht. Stellt euch vor die Menschen, die physisch oder psychisch bedroht und gequält werden“.

Mit der Resolution, so ter Braak, die zur Enthüllung des Gedenkschildes erstmals vorgestellt wurde, solle ein deutliches Signal gegen Antisemitismus und Rassismus gesetzt werden.

Anwesende unterzeichnen Resolution gegen Antisemitismus und Rassismus

Gleich nach dem Festakt am Levi-Klein-Platz nutzten alle Anwesenden die Chance, mit ihrem Namen unter der Resolution ihr persönliches Zeichen zu setzen.

Im Verlauf der Veranstaltung, die von Jugendlichen des Musikvereins Hagen umrahmt wurde, hatten Irmgard Harmann-Schütz und Franz Blome-Drees noch Gedanken an die Familie Klein aus Sundern geäußert und die Sunderner Erklärung gegen Antisemitismus und Rassismus näher vorgestellt.