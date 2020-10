Sundern: Die Motivation der Musiker muss stimmen

Schöner hätte das Wetter nicht sein können, ein Trost für den Musikverein Sundern, der „open air“ hinter der Schützenhalle Sundern zu seinem besonderen Konzert eingeladen hatte. So war das aber eigentlich nicht geplant.

„Normalerweise können wir seit Jahren schon sehr erfolgreich die Veranstaltung Musik woll in der Schützenhalle durchführen“, sagt Laura Falke, Vorsitzende des Musikvereins Sundern. Aber in diesem Jahr ist eben alles anders. Das Wort „Corona“ mag niemand mehr so recht in den Mund nehmen, die Stimmung in dem liebevoll und natürlich auf Abstand sortiertem Biergarten ist einfach zu schön. Das Motto „Open Air für die Blasmusik – von Freund zu Freund“ sagt eigentlich schon alles: Musik unter blauem Himmel und in einem kleinen Rahmen.

Theatersaal zu klein

Für das ursprünglich geplante Konzert des Musikvereins und vieler Gastkapellen sowie noch 2019 im Theatersaal der Schützenhalle Sundern sei es in diesem Jahr einfach zu klein. „Wir haben intensiv nach Alternativen gesucht und diese hier gefunden“, lacht Laura Falke: Eine Art Biergartenkonzert mit gutem Wetter, einer kleinen musikalischen Besetzung und maximal 250 Gästen. Die hatte das Ordnungsamt der Stadt Sundern nach Prüfung des Konzeptes zugelassen. Und natürlich ist es der aktuellen Situation geschuldet, dass nur der Musikverein im Hof der Schützenhalle den Ton angibt. Die „Egerländer Besetzung“ des MV Sundern hat in dieser Formation schon Übung – als Tanzkapelle ist sie bei Veranstaltungen beliebt und für ihre gelungene Mischung vom Märschen und Polka geschätzt. 15 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Dirigent Björn Bergmann sitzen an der Seite des „Biergartens“ auf Abstand.

„Wir wollen Biergartenatmosphäre schaffen“, sagt die Vorsitzende überzeugt, dazu habe man sogar die Kleidung auf Trachten umgestellt. gewechselt. Einige Wochen lang hat das musikalische Leben des MV Sundern brach gelegen, wegen Corona. Die Proben, so berichtet Laura Falke, hätten erst Ende Mai wieder begonnen. Und seit dem Ende der Sommerferien werde nun auch wieder das Jugendorchester unterrichtet. Einzelunterricht und vorsichtige Proben gibt es im Ausbildungsorchester.

Hohe Motivation

Beim Biergartenkonzert im Schützenhof sind alle hoch motiviert bei der Sache, die Einnahmen für den Verein durch den Online-Kartenvorverkauf aber nur die eine Seite der Medaille. „Dieses Open-Air-Konzert hat den Musiker endlich mal wieder ein Ziel für ihre Proben gegeben“, sagt Falke. Wie das ankommt, davon konnten sich die Gäste an der Schützenhalle einen eigenen Eindruck machen. An den zugelassenen Zehnertischen können sie das Konzert verfolgen und werden von den Helferinnen und Helfern – alle aus dem Freundeskreis der Musiker – mit Speisen und Getränken versorgt. „Für den Service haben wir viele Ehrenamtliche eingespannt, um die Kosten niedrig zu halten“, so die Vorsitzende. Verständlich, es soll bei aller Freunde und großen Aufwand noch etwas übrig bleiben.

Viele Verzichte

Auf zu viele Veranstaltungen hat der Musikverein wegen der Beschränkungen schon verzichten müssen:

der Dämmerschoppen in den Sommerferien und die Schützenfeste sowieso. Dazu habe es auch keine internationalen Veranstaltungen und Austausch gegeben. „Es ist schwierig, die Motivation bei den Mitgliedern zu halten“, beschreibt Falke. Das hat auch Sophia Hütter, Jugendwartin des Musikvereins erfahren. „Die sonst jährliche offene Probe für Kinder und Erwachsene hat nicht statt gefunden“, beklagt die Ausbilderin. Und trotzdem wolle man weiter für eine Mitgliedschaft im Verein werden.

„Wir haben schon ein ausgeglichenes Orchester, aber Trompeten sind hier noch gerngesehen“, sagt Sophia Hütter. Erst recht würde man sich über bereits ausgebildete Saxophonisten freuen, die den Klangkörper verstärken können. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt an diesem Sonntag aber nicht. Das schönes Wetter macht Hunger und Durst, und alle helfen, damit sich die Gäste wohlfühlen. Ein Musikprogramm, das bis 17 Uhr für die passende Unterhaltung gesorgt hat, schuf dazu für den richtigen Rahmen.