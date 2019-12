Sundern: Amaryllis-Quartett eröffnet Festival im Pferdestall

Dörnholthausen. Noch dauert es, aber Vorfreude ist gut: Das weltbekannte Amaryllis-Streichquartett eröffnet im Juni das Festival im Pferdestall.

Noch ein halbes Jahr, dann ist wieder „Kultur rockt“-Zeit im Pferdestall der Familie Berghoff in Dörnholthausen. „Wir freuen uns, das Klassikprogramm von Kultur rockt 2020 schon jetzt präsentieren zu können, das im Rahmen des Festivals über das verlängerte Fronleichnamswochenende am Samstag- und Sonntagabend stattfindet“, sagt Organisator Matthias Berghoff. Eröffnet wird das viertägige Festival vom legendären Amaryllis-Quartett am 13. Juni.

Die vier Musiker, die bei Walter Levin in Basel, später dann beim Alban Berg Quartett in Köln und bei Günter Pichler in Madrid ausgebildet wurden, gewannen zahlreiche Preise, darunter den Finalisten-Preis beim Premio Paolo Borciani 2011 in Reggio Emilia und nur vier Wochen später den ersten Preis und den Monash University Grand Prize bei der 6. International Chamber Music Competition in Melbourne. Im Jahr 2012 wurde ihnen außerdem der Kammermusikpreis der Jürgen Ponto-Stiftung verliehen.

Viele internationale Preise

Die 2011 erschienene CD „White“ mit Werken von Haydn und Webern wurde 2012 mit dem ECHO Klassik für die beste Kammermusikeinspielung des Jahres ausgezeichnet. Sie bildete den Auftakt zu der von der Presse hochgelobten „Farbenreihe“, in der Werke verschiedener Epochen miteinander in Beziehung gesetzt werden. Die im Herbst 2016 erschienene Einspielung „Yellow“ mit Werken von Mozart und Schönberg schließt diese Reihe ab.

Starpianist und Stammgast im Pferdestall ab der ersten Stunde ist Alexander Krichel: Er wird am 14. Juni 2020 das Festival mit einem Solo-Recital beschließen. Im Beethoven-Jubiläumsjahr, 2020 feiert der Komponist seinen 250. Geburtstag, stehen selbstverständlich Werke von Ludwig van Beethoven auf dem Programm. Abgerundet werden die beiden klassischen Konzerte mit Kompositionen von Antonín Dvořák und Franz Liszt.

Karten im Vorverkauf

Die Konzertkarten sind ergänzend auch in einer besonderen Geschenkverpackung mit handgefertigten Pralinen, sei es beispielsweise als Präsent für Weihnachten oder einen Geburtstag, erhältlich. Das vollständige Festivalprogramm vom 11. bis 14. Juni 2020 mit den anderen Genres wird im Frühjahr bekannt gegeben. Die Klassikkarten Amaryllis Quartett und Alexander Krichel kosten im Vorverkauf 30 Euro, an der Abendkasse 33 Euro, in einer Geschenkverpackung mit Pralinen: 36 Euro, als Klassik-Kombikarte für beide Klassikkonzerte im Vorverkauf 55 Euro (Abendkasse 58 Euro), in Geschenkverpackung mit Pralinen 61 Euro, die Abo-Karte für alle Veranstaltungen 110 Euro, in Geschenkverpackung 116 Euro.