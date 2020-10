Sundern: Abschiedsgeschenk vom Rat für Ralph Brodel

Zum Ende der 55. und letzten Ratssitzung der noch bis 31. Oktober laufenden Legislaturperiode überreichten die Fraktionsvorsitzenden von fünf der sechs Ratsfraktion einen Frühstückskorb an Bürgermeister Ralph Brodel.

Zuvor hatte Michael Stechele (SPD) das Wort ergriffen und an „sechs spannende und anstrengende Jahre““ erinnert, die der jetzige Rat in Sundern hinter sich habe. Er lobte den scheidenden Bürgermeister Ralph Brodel, als einen Mann, der viele Ideen eingebracht habe: „Vielleicht war für einige die Zeit noch nicht reif“, empfand er.

Krisen gemanagt

Brodel habe zu Anfang (Flüchtlingswelle) und zum Ende (Corona) seiner Zeit in Sundern die Krisen gut gemanagt. Seine Ära im Rathaus werde erst später bewertet werden können, so etwa die Idee mit Medikus: „Nämlich dann, wenn es in ländlichen Kommunen kritisch mit der Ärzteversorgung wird.“ Stechele wünschte Brodel beruflich, privat und gesundheitlich alles Gute.

Dank von Brodel

Ralph Brodel dankte für die überraschende Geste der Fraktionschefs und sprach dann zu einer lebendigen Streitkultur: „Aber sie braucht Spielregeln.“ Das sei in Sundern der Grund allen Übels gewesen: „Die Streitkultur ist uns entglitten.“ Es brauche immer Spielregeln, die sorgen, dass man den anderen nicht herabwürdigen würde und immer auf Augenhöhe streite. So blieben dann Fragezeichen und nicht Ausrufezeichen.

Beste Wünsche an Rat

Brodel wünscht dem neuen Rat, diese Kultur. Das sei zum Wohle von Verwaltung und der ganzen Stadt. Er dankte anschließend vielen für den offenen, fairen und streitbaren Umgang miteinander, ebenso richtete er Dank an weite Teil der Verwaltung für die Zusammenarbeit: „Ich habe die fünf Jahre in Sundern genossen. Es gab aber auch einen anderen Plan. Das ist Demokratie. Damit kann man leben“, sagte er zum Abschied.