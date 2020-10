Sundern: 80 Reifen in den Wald geworfen

Hövel/Langscheid. Eine große Umweltschweinerei ist in der Nähe von Schloss Melschede passiert. Jetzt werden eugen gesucht.

Eine riesige Umweltschweinerei wird aus dem Wald zwischen Schloss Melschede und Langscheid gemeldet. Auf den forstlichen Grundstücken von Schloss Melschede zwischen Hövel und Langscheid sind am Wochenende vom 25. zum 27. September 80 Altreifen illegal entsorgt wurden. Den Abladeort gibt der Verwalter des Schlosses, Joachim von Schubert, mit östlich der Landstraße 544 zwischen Melschede und Langscheid an. Er hat die Polizei und Stadtwerke informiert. Jetzt werden mögliche Zeugen der Aktion gesucht. Darauf hofft von Schubert: „Die Kosten werden sonst leider wieder alle Steuerzahler tragen müssen.“ Wer etwas beobachtet hat am Wochenende vom Freitag, 25. September, bis Sonntag, 27. September, kann sich bei der Polizei in Sundern melden: 02933/90200. D