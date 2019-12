Da freuen sich die jungen Feuerwehrmänner: Je 500 Euro gab es jetzt als Spende von der Firma Funke aus Westenfeld.

Sundern: 2000 Euro für vier Jugendfeuerwehren

Sundern. 2000 Euro hat das Unternehmen Funke Zerspanungstechnik der Jugendfeuerwehr „Altes Testament“ gespendet. Zum 100-jährigen Bestehen des Unternehmens wurde die Spendensumme von Funke-Geschäftsführer Till Wasner den Jugendfeuerwehren übergeben. Die vier Leiter Benjamin Fern (Altenhellefeld), Frank Herrmann (Hellefeld), Thorsten Kaiser (Linnepe) und Josef Pondeljak (Westenfeld) nahmen die Schecks über je 500 Euro stellvertretend für ihre jungen Kameraden entgegen.

Einblick in den Betrieb

Auch viele Jugendfeuerwehrleute waren vor Ort und konnten einen Einblick in den Betrieb des Traditionsunternehmens gewinnen. „Einige unserer Mitarbeiter sind in der Feuerwehr aktiv, daher wissen wir, dass es für manche Ideen und Projekte einen Zuschuss braucht. Wir freuen uns sehr, das regionale Engagement der jungen Leute unterstützen zu können. Sowohl die Firma Funkte als auch die Freiwilligen Feuerwehren benötigen motivierte und engagierte Nachwuchskräfte“, so Till Wasner. Die Jugendfeuerwehr ist dankbar, dass ihre Arbeit so Anerkennung findet: „Das zeigt uns, dass hier eine regionale Verbundenheit mit den Unternehmen und Einwohnern besteht und wir den richtigen Weg gehen“, so die vier Jugendfeuerwehrleiter aus dem alten Testament.

Mehrheit entscheidet

Per Mehrheitsentscheid wird nun in jeder Einheit zusammen mit den Jugendlichen entschieden, wofür die Spende eingelöst wird, beispielsweise für neue Bekleidung oder eine gemeinsame Freizeitaktivität.

Erst im September feierte das Unternehmen Funke festlich sein 100-jähriges Bestehen mit zahlreichen Kunden, Geschäftspartnern, der Belegschaft und Vertretern aus vielen Bereichen des öffentlichen Lebens sowie der Politik, darunter Regierungspräsident Hans-Josef Vogel und Landrat Dr. Karl Schneider. Mit der „Vision 2025“ plant die Franz Funke GmbH & Co. KG eine gezielte Weiterentwicklung.