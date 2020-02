Sturmtief: Karnevalszüge in Arnsberg und Sundern abgesagt

Arnsberg/Sundern. Die Karnevalszüge in Arnsberg und Sundern sind am Sonntag abgesagt worden - aus Sicherheitsgründen. Sie fallen der Wetterlage zum Opfer.

Das gibt es nicht: Nach Sabine und Victoria kommt am dritten Sonntag nacheinander das nächste Sturmtief, und das genau am Karnevalssonntag. Gerade haben um 11.02 Uhr in Arnsberg KLAKAG, Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt schweren Herzens aus Sicherheitsgründen den Zug abgesagt. Und nun hat sich auch Sundern angeschlossen: „Es macht keinen Sinn bei dem Wetter“, so Dennis Giesen vom Vorstand der „Flotten Kugel“.

Zwar soll es vor allem im Norden bis zu einer Linie 40 Kilometer südlich von Hannover ganz heftig werden, aber auch im Sauerland drohen wieder Sturmböen. Es treten oberhalb 1000 m schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) und 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) aus südwestlicher Richtung auf, heißt es beim DWD. Mögliche Gefahren sind auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Für unsere Region Wetterwarnstufe 3 mit Sturmböen.

Entscheidung morgen

Was heißt das für die Karnevalszüge? Derzeit gibt es noch keine Entscheidung, aber die Verantwortlichen schauen schon den ganzen Tag auf das Handy, wie sich das Wetter am morgigen Sonntag entwickeln soll.

Treffen um 11 Uhr

In Arnsberg treffen sich am morgigen Sonntag um 11 Uhr die Verantwortlichen der KLAKAG mit Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei, um die Lage zu sondieren und abzuschätzen. Eine Absage könnte dann möglich sein (wir berichten dann zeitnah, was passiert). In Sundern ist die Lage bei der KG „Flotte Kugel“ ähnlich. Die waren aber bis eben noch bei den Freunden des KVL in Langscheid zu Gast.