Stadt Sundern bereitet Wahljahr 2020 vor

Zum ersten Mal seit 2009 wird in Sundern am 13. September 2020 wieder doppelt gewählt: An diesem Herbstsonntag können Sunderns Wähler auf den Wahlzetteln über ihr Stadtparlament und auch über den Bürgermeister abstimmen, dazu auch noch über Kreistag und Landrat.

Im Vorfeld sprach unsere Zeitung mit dem städtischen Wahlbeauftragten Martin Balkenohl, der schon seit vielen Jahren das Prozedere betreut. Und dennoch, so sagt er, sei jede Wahl wieder anders. So hat man im Rathaus noch auf die Entscheidung gewartet, ob es bei dem Wegfall der Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl bleibt oder ob man zurück zum alten System kommt.

Das richterliche Ergebnis, dass es auf jeden Fall wieder eine Bürgermeister-Stichwahl geben wird, wenn im ersten Wahlgang kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält, sorgt nicht nur für Freude: „Der Nachteil ist, dass es durch den zweiten Urnengang 14 Tage nach der Wahl wieder teurer werden könnte“, sagt Martin Balkenohl. Er geht ohnehin bei jeder Wahl von etwa einem Euro pro Bürger aus, also rund 30.000 Euro: „Da ist es egal, ob man einen oder vier Wahlzettel hat. Aber die Stichwahl ist ja nochmals komplett vorzubereiten.“ Die Wahlhelfer wird er vorsorglich gleich für Sonntag, 27. September, mit einladen. Aber auch die Buchung der Wahllokale kostet wie auch das Drucken neuer Wahlzettel. Ob es eine Stichwahl geben wird, wird natürlich erst am Wahlabend feststehen. Allerdings deutet bei nun schon drei Kandidaten um das Bürgermeisteramt alles auf diese Möglichkeit hin.

Wahlbezirke unverändert

Was die Wahlbezirks angeht, wird sich in Sundern nichts ändern: „Wir dividieren unsere Wahlberechtigten mit der Zahl der Wahlbezirke, also 19. Das ergibt einen Mittelwert von 1416 Einwohnern.“ Diesen darf ein Bezirk um 25 Prozent unter- oder überschreiten: „Die Bandbreite liegt zwischen 1062 und 1770 Einwohnern.“ Und da passten alle Wahlbezirke in der Größe hinein. Geändert hatte sich das vor sechs Jahren in der Kernstadt: „Es lag an dem neuen Wohngebiet am Ende der Settmecke. Dadurch hatten sich dort die Einwohnerzahlen vergrößert“, so Balkenohl. In der Folge wurden sechs Bezirke neu zugeschnitten.

Gleich bleibt auch die Zahl der Ratsmandate mit 38, der Bürgermeister kommt dann als 39. Mitglied hinzu. Derzeit sitzen wegen der Überhangmandate aber in Sundern 40 Personen im Rat, acht Frauen und 32 Männer sowie der Bürgermeister.

Seine erste vorbereitende Sitzung hatte der Wahlausschuss des Rates unter dem Vorsitzenden Ralph Brodel schon am 18. November dieses Jahres. Dort wurden die Wahlgebiete eingeteilt, sprich aus 2014 übernommen. „Die Stimmbezirke teilt der Bürgermeister ein, das ist zum Beispiel im Wahlbezirk Hellefeld der Fall. Dort gibt es vier Stimmbezirke für Hellefeld, Altenhellefeld, Linnepe und Meinkenbracht.“ Wichtig sei diese scharfe Einteilung auch, um später die Ortsvorsteher-Frage genau zu klären.

Beigeordnete nun Vorsitzende

Der Vorsitz im Wahlausschuss hat allerdings inzwischen schon gewechselt: „Am 10. Dezember hat Bürgermeister Ralph Brodel offiziell erklärt, dass er kandidieren will. Somit geht sein Mandat nun an die Erste Beigeordnete Katharina Grothe über“, berichtet Martin Balkenohl über eine erste wichtige Entscheidung. Als erster der drei feststehenden Kandidaten hat übrigens Klaus-Rainer Willeke seine Unterlagen im Rathaus erhalten: „Er hat sich am 13. Dezember die offiziellen Listen geholt, um seine 200 Unterstützer nachzuweisen.“

Apropos Überprüfung: „Die Bürger für Sundern“ müssen, da sie eine neue Partei sind, auch den entsprechenden Nachweis erbringen. Die WiSu hingegen hat dies ja schon bei der Wahl 2014 erbracht“, erklärt Martin Balkenohl.

Wahllokale werden zwei Tage gebucht

Die ersten Arbeiten für die Kommunal- und Bürgermeisterwahl waren allerdings schon im Sommer 2019 fällig. Nun geht es Anfang des Jahres mit konkreten Arbeiten weiter: „Dann werde ich die Wahllokale anschreiben und um Belegung für den 13. und 27. September bitten.“ Ab sofort seien auch Vorschläge für die Wahlbezirke durch die Parteien möglich.

„Vor der Festlegung sind sie ungültig“, so Balkenohl. Letzte Chance für Bewerber um das Bürgermeisteramt und für die Kommunalwahl ist der 59. Tag vor dem Wahltag: „An diesem 16. Juli müssen alle Unterlagen bis 18 Uhr im Rathaus sein.“ Danach werde es etwa eine Woche dauern, bis die Vorschläge überprüft seien, dann würden noch einige Tage Einspruchsfrist gegeben: „Danach können wir beim Verlag Kohlhammer die Wahlzettel und andere Unterlagen bestellen“, sagt Balkenohl. Und damit beginne dann auch die heiße Phase der Vorbereitung.