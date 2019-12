Stadt Arnsberg lässt 2020 kräftig bauen

Die Stadt Arnsberg in­vestiert kommendes Jahr kräftig in ihre (Grund)schulgebäude:

„Schwerpunkt der Baumaßnahmen in 2020 ist Schul­sanierung“, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. „Zum Jahresende 2019 sind die letzten Auftragspakete für Grundschulsanierungen ausgeschrieben worden“, erklärt Elmar Kettler. Ab März 2020 werden die Schulleitungen, im Beisein der beteiligten Fachdienste der Stadtverwaltung und des jeweiligen Planers/Architekten, über die bevorstehenden und geplanten Maßnahmen konkret informiert, so der Sprecher der Stadt. Dann wird abgestimmt, wann welche Arbeiten an den jeweiligen Schulen durchgeführt werden, um größere Beeinträchtigungen durch Immissionen von Schülern und Lehrern fernzuhalten. Fest steht, nicht alle geplanten Maßnahmen können in den Schulferien realisiert werden.

Arnsberg Nicht städtische Bauvorhaben in 2020: Notfallzentrum Hüsten… Stellvertretend für die zahlreichen Bauvorhaben nicht städtischer Institutionen, Investoren, etc. sei an dieser Stelle das 88-Millionen-Projekt „Notfallzentrum Hüsten“ genannt. Die Ausschachtungsarbeiten für den Neubau sollen am 13. Januar 2020 beginnen, so der Bauherr, das Klinikum Hochsauerland. Über im Jahr 2020 vorgesehene Bauvorhaben für die Arnsberger Betreuungslandschaft – Kindergarten-Projekte in freier/städtischer Trägerschaft – berichten wir in der nächsten Ausgabe.

Schwerpunkt ist fast überall die Sanierung der WC-Anlagen. Auch Malerarbeiten sowie Akustik- und Deckengestaltung stehen im Fokus. Brandschutzkonzepte müssen angepasst werden. Nach Abstimmung gilt es, zügig Handwerker zu finden, wegen der derzeitigen Marktlage nicht ganz einfach. Mit Abschluss der Maßnahmen an allen betroffenen Grundschulen wird folglich nicht vor Ende 2021 gerechnet.

Weitere Investitionen der Stadt:

Straßen- und Kanalbau

Folgende bereits laufende Maßnahmen werden 2020 fortgeführt:

• In Arnsberg die Sauerlandstraße (samt Neubau des RadXpressweges, Kosten insgesamt 1.900.000 Euro, teilweise gefördert) und die Haarstraße (1.320.000 Euro).

• In Neheim 3. Bauabschnitt Innenstadt mit Schwester-Aicharda-Straße (408.000 Euro), 2. Bauabschnitt Wohngebiet Trift (Ohlbrücke bis Bahnübergang, 1.050.000 Euro), Schillerstraße (660.000 Euro).

• Der RadXpressweg Arnsberg wird von Pickenhainbrücke bis Neheimer Schützenbrücke ausgebaut (811.000 Euro, teilweise gefördert).

Begonnen werden im 2020 unter anderem folgende Maßnahmen:

• Im Ortsteil Arnsberg Haarstraße (1.320.000 Euro), Stettiner Straße (96.000 Euro), Elf Apostel (900.000 Euro), Piusstraße (550.000 Euro).

• In Breitenbruch Gehweg Breitenbrucher Straße (530.000 Euro).

• In Holzen der Endausbau des Baugebiets Luerblick (173.000 Euro).

• In Hüsten Kampstraße (699.000 Euro), Röhrstraße (430.000 Euro).

• In Neheim 4. Bauabschnitt Innenstadt mit Johannesstraße, Pfarrer-Leo-Reiners-Platz, Michaelstraße, Alter Holzweg (2.156.000 Euro); dritter Bauabschnitt Wohngebiet Trift (Bergheimer Weg/Im Ohl, 897.000 Euro), Bergmerfeld (445.000 Euro), Landwehr (178.000 Euro), Planung Endausbau Baugebiet Dollberg ( Umsetzung 2021).

• In Oeventrop Endausbau Baugebiet Klosterberg (317.000 Euro), Schulgartenweg (102.000 Euro), Entenviertel (58.000 Euro), Birkenweg (1.387.000 Euro) Lindenweg (384.000 Euro).

• In Rumbeck die Straße „Am Alten Kloster“ (510.000 Euro).

• In Voßwinkel Endausbau Am Dorfbrunnen (53.000 Euro), Maßnahme Franziskus-, Süd- und Haarhofstraße, Waldemay (1.517.000 Euro).

• RadXpressweg Arnsberg zwischen Schützenbrücke und Bahnübergang Trift (811.000 Euro, tls. gefördert).

Stadtentwicklung

• Renaturierung Baumbach, 2. Bauabschnitt, im Bereich Campus Berliner Platz (400.000 Euro aus Förder­mitteln Wasserrahmenrichtlinie).

• Renaturierung der Ruhr im Bereich Muffrika/Viadukt, Planungsbeginn 2020, Realisierung 2021/2022.

• Möhnetalradweg – im Bau, wird in der ersten Hälfte 2020 fertiggestellt (380.000 Euro, Förderung voraussichtlich 162.000 Euro).

• Müschede Aufwertung Dorfplatz (200.000 Euro, davon 130.000 Euro Förderung aus Mitteln Dorferneuerung, Förderbescheid liegt vor).

• Wennigloh Neugestaltung der Dorfmitte (192.000 Euro, davon 125.000 Förderung aus Mitteln Dorferneuerung, Förderbescheid liegt vor).

• Arnsberger Rathaus 2020 weitere Planung, Baubeginn erst 2021.

• Umbau Stückgutabfertigung als Archiv mit Einrichtung für die Arnsberger Tafel, Fertigstellung geplant bis Ende 2020 (2.100.000 Euro, davon Förderung 1.250.000 Euro).

• Zu den Werkstätten, 2. Bauabschnitt (Haushaltsansatz 858.000 Euro).