Sundern/Meschede. Keine schriftliche Einladung zur SPD-Mitgliederversammlung n Sundern. Jetzt hat der Unterbezirk den Termin am 15. Dezember abgesagt, mit Folgen..

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SPD-Unterbezirk: Keine Versammlung am 15. Dezember

Die Mitgliederversammlung des SPD-Stadtverbandes Sundern, die in einem eher mühevollen Prozess für den 15. Dezember terminiert worden war, wird nicht stattfinden, zumindest nicht am vorgesehenen Termin, dem dritten Advent. Der Unterbezirk der SPD in Meschede hat sich der Sache angenommen, nachdem bis zum Wochenanfang noch keine schriftliche Einladung bei den SPD-Mitgliedern in Sundern eingegangen waren, und damit die Frist von 14 Tagen unterschritten war. https://www.wp.de/staedte/sundern/sunderns-spd-muss-mitgliederversammlung-wohl-kippen-id227818993.html

Prüfung abgeschlossen

Die Prüfung beim Unterbezirk hat ergeben, dass zu der Mitgliederversammlung am 15. Dezember nicht sach- und auch nicht fristgerecht eingeladen wurde. Über die Gründe kann nur spekuliert werden, da der Termin schon am 11. November vereinbart wurde. Lediglich gab es an Mitglieder der Partei, die eine Email-Adresse haben, eine kurze Mail mit dem Termin. In dieser Mail fehlten aber schon zwei gravierende Dinge: eine Tagesordnung und der Veranstaltungsort. Deshalb wurde jetzt die Veranstaltung mit weitreichenden Wahlen vom Unterbezirks-Vorstand gecancelt.

Bis 31. Dezember gewählt

Am Wochenanfang war der derzeitige Vorsitzende Serhat Sarikaya noch von einer ordnungsgemäßen Versammlung am Sonntag, 15. Dezember, gegenüber unserer Zeitung ausgegangen. Da es nun aber nicht zu einer Mitgliederversammlung in diesem Jahr kommen wird, ist der gewählte Vorstand nur noch bis Jahresende im Amt, danach kann er nur kommissarisch agieren.

Unterbezirk bereitet nun vor

Der Unterbezirk um Vorsitzenden Dirk Wiese, Stellvertreterin Margit Hieronymus und Geschäftsführer Karsten Gerlach werden dann die ordentliche Mitgliederversammlung im kommenden Jahr vorbereiten.