Sorpesee: Boot vom Steg gelöst

Langscheid. Die Feuerwehr meldet schon wieder einen Einsatz am Sorpesee. Es hatte sich ein Boot vom Steg gelöst.

Zu einem Wasserrettungseinsatz wurden am späten Dienstag gegen 22 Uhr die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr gerufen. Am Einsatzort am Strandbad stellten die Kräfte dann fest, dass sich irgendwo an einem Steg ein Boot gelöst hatte und auf dem See trieb. Eine Person befand sich nicht an Bord. Das Boot wurde vom Wasser an Land gezogen. „Und der Einsatz war nach fünf Minuten glücklicherweise beendet“, teilte Feuerwehrpressesprecher Jürgen Voss mit.