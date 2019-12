Amecke. Mit Dolomitsand ist der Radweg zwischen Amecke und Bruchhausen befestigt. Ein langgehegter Wunsch geht damit in Erfüllung.

Saniert: Radweg von Amecke bis Bruchhausen

„Ein richtig schöner Tag für alle Amecker“, so Bürgermeister Ralph Brodel bei der Besichtigung des breit ausgebauten Radwegs von Amecke nach Bruchhausen. Dem stimmt Ortsvorsteherin Monika Krick zu: „Ein schöneres Weihnachtsgeschenk kann man gar nicht bekommen“. Bürgermeister, Ortsvorsteherin samt Rad fahrendem Enkel und Fachbereichsleiter Lars Ohlig begutachteten die Bauarbeiten am wieder hergestellten Radweg zwischen Amecke und Bruchhausen, der noch vor Weihnachten eröffnet wird. Knapp ein Kilometer Radweg wurde komplett saniert.

Dazu wurde der Untergrund bearbeitet, eine Festigungsschicht aus Schotter eingebracht und eine Deckschicht aus wassergebundenem Dolomitsand aufgebracht, die mit Walzen verfestigt werden.

Gut auch für alte Menschen

Ergebnis ist ein moderner Radweg, der an der dicht befahrenen Sunderner Straße auch dringend nötig ist. „Erstens ist dies nicht nur ein Radweg, sondern auch die einzige Fußgängerverbindung von Bruchhausen nach Amecke, zweitens war der alte Radweg kaum mehr befahrbar und drittens ist der Verkehr und die gefahrenen Geschwindigkeiten auf der Straße nicht mal im Ansatz geeignet, im Zweifel auf dieser zu laufen“, so Brodel.

Ortsvorsteherin Krick kann dies nur unterstreichen und fügt hinzu, dass es auch immer mehr ältere Menschen gibt, die auf Rollatoren angewiesen sind. „Da war es auf dem alten Radweg für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger kaum mehr möglich von Amecke nach Bruchhausen zu kommen.“ Schon seit mehreren Jahren war der alte Radweg damit für viele Amecker ein Ärgernis, was auch Bürgermeister Brodel ebenso gesehen hat und Abhilfe versprochen hatte. Trotzdem verzögerte sich der Ausbau dann doch immer mal wieder. Im Frühjahr machte der Bürgermeister aber klar, dass der Radweg in diesem Jahr noch angepackt wird. Dies setzte dann der Fachbereich unter dem Leiter Lars Ohlig auch termingerecht um, der sich aber vor allem bei seinen Mitarbeitern bedankt: „Die haben hier alles gegeben, damit es in diesem Jahr noch was wird und haben sich, trotz vieler anderer Baustellen, mächtig ins Zeug gelegt.“ Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.