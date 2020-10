Relindis Bergmann aus Sundern improvisiert in Coronakrise

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer, was er schon ist!“ So einfach und doch einprägsam fasst die Sunderner Künstlerin Relindis Bergmann ihr Lebensmotto zusammen.

Gerade in den jetzigen Zeiten sei es wichtig, sich breit aufzustellen, um als Künstlerin einigermaßen gut durch die Krise zu kommen.

Relindis Bergmann, Baujahr 1959, weiß wovon sie redet: Seit März dieses Jahres hat es auch für sie kaum Auftritte gegeben, das letzte Mal stand sie mit ihrem selbst konstruierten Notenständer im Karneval auf der Bühne.

Das war noch vor dem 13. März, dem Datum, an das sich leider (nicht nur) viele Künstler mit Schmerzen erinnern.

Gelernte Betriebsschlosserin und Damenschneiderin Für den Auftritt der Kabarettistin Barbara Ruscher am 16. Dezember (falls Corona es zulässt) um 20 Uhr gibt es Karten bei der Volksbank Sauerland in Hüsten, dem Stadtmarketing Sundern und bei der Ticket-Hotline 0151-10454948. Künstlerin Relindis Bergmann ist gelernte Betriebsschlosserin und Damenschneiderin. Die Corona-Pandemie hat Relindis Bergmann in einem „Corona-Lied“ besungen. Zusammen mit ihrem Partner, einem Musiker der „Sixtinischen Kapelle“, plant Relindis Bergmann eine Gala für andere Künstler mit der „Münchener Zwietracht“ im Februar 2021. Ihre letzte kleine Ausstellung mit eigenen Bildern hatte Relindis Bergmann auf dem Hüstener Herbstsonntag im Oktober. Ein Teil ihrer Bilder steht im

Ladenlokal einer Freundin in der Hauptstraße 61 in Sunderns Fußgängerzone.

Aus der Not hat die Entertainerin eine Tugend gemacht, eng an eines ihrer Lebensmottos angelehnt.

Ein trüber Sonntagnachmittag – Relindis Bergmann sitzt in ihrem Atelier in Hachen. Über den Seiteneingang geht es in den Keller, viel Platz ist nicht, aber genug, um kreativ zu sein. „Ich fühle mich hier wohl“, sagt Bergmann, hier habe sie das Einfädeln von ihrer Mutter Elisabeth, einer Schneiderin, gelernt und Hausaufgaben gemacht. Bis heute ist das Atelier für sie ein Ort der Kreativität. Und das war es als einstiges Schneideratelier schon immer.

Studio als Rückzugsraum

Das Studio ist auch ein Rückzugsraum, in dem sie ihren Gedanken freien Lauf lässt. Texte, Lieder, Bilder, Masken – so einiges ist der Künstlerin in den vergangenen Monaten hier durch die Hände gegangen. Relindis – ihr Vorname kein Künstlername – Bergmann bekennt sich zum Sauerland. „Ich will hier nicht weg“, lacht die Künstlerin, „und lebe gerne im Sauerland, gerne in Sundern.“ Von hier aus entwickelt sie ihre Programme, vor Corona noch vor allem für die Bühnen in Sundern, jetzt das für ihr eigenes Leben mit einem Partner. Der Tod ihres Mannes 2016 hatte sie aus der Bahn geworfen und die nötige Freizügigkeit für eine Show auf der Bühne in enge Grenzen gewiesen. „Es war aber immer mein Ziel, irgendwann wieder auf der Bühne zu stehen“, blickt Bergmann zurück.

Comedy war dabei ein wesentlicher Teil ihrer Kreativität. Noch vor Corona gab es einen gemeinsamen Auftritt mit dem „Obel“ im Programm, Kontakte zu anderen Künstlern, die wie sie unter den Ausfällen wegen Corona leiden, sind Relindis Bergmann wichtig.

Für eine gute Bekannte legt sie sich gerade ins Zeug. Die Comedy-Kollegin Barbara Ruscher fiebert ihrem nächsten Auftritt entgegen, der am 16. Dezember im Sauerlandtheater stattfinden soll – wenn es Corona zulässt. „Diese Kontakte sind in schwierigen Zeiten wichtig“, sagt Bergmann, man müsse als Künstler zusammen stehen. Das hat Relindis Bergmann auch in die Tat umgesetzt und für den erhofften Auftritt kreativ gewerkelt: Die Eintrittskarte an eine Maske getackert und beschriftet, jedes Stück ein Unikat. „Ruscher hat Vorfahrt“, so der Titel der Show, und Relindis Bergmann hofft so sehr, dass die Ampel dafür auch auf „Grün“ zeigt.

Wenn sie nicht auf der Bühne steht, dann wird sie eben anderes kreativ. „Mit den Masken habe ich mich seit Wochen über Wasser gehalten“, lacht Bergmann. Als gelernte Schneiderin hat sie die Stücke genäht und dann als Künstlerin individuell bemalt – auch auf Bestellung. Für die Karnevalstruppe der kfd Hachen gibt es eine Spezialanfertigung mit Leder-Kussmund zum Abnehmen und Öffnung zum Trinken, natürlich in leuchtendem Frosch-Grün. In ihren Bildern haben die Tiere Vorrang. Kühe, Elefanten und natürlich die Strauße.

Ständig neue Ideen

Stetig bastelt sie an neuen Ideen, vor allem dann, wenn sie etwas auf Anhieb nicht so hinbekommen hat, wie gewünscht. Davon sind die Straußen-Vögel ausgenommen, und die fröhlichen Gesichter mit den großen Augen lachen in ihrem Studio von den Wänden. Die jüngste Idee vom vergangenen Wochenende ist der Notfall-Strauß auf perforiertem Japan-Papier – zu schön, um im Ernstfall wirklich im Bad eingesetzt zu werden!Die Hoffnung stirbt zuletzt – das ist für Relindis Bergmann kleine Plattitüde.

Nach einer überstandenen Krebs-Erkrankung hat sie ihre Erfahrungen deshalb auch gleich in einem Gedicht verarbeitet, das sie auch heute noch ohne Stocken aufsagen kann. „Das Mops-Gedicht“ heißt das Werk, und sagt aus, was auch für ihre Kunst gilt: „Ein Bild muss auch den nötigen Humor haben, wenn es auf Dauer an der Wand bestehen will“, lächelt die Sunderner Künstlerin zuversichtlich.