Rekord bei der Stiefelaktion in Sundern

Sundern. Rekord bei der vierten Auflage der Stiefelaktion des Stadtmarketing: 174 Kinder brachten ihren Stiefel vorbei.

Schöner Erfolg für die Damen aus dem Stadtmarketing-Büro: „Die 4. Weihnachts-Stiefelaktion für Kinder in Sundern ist auch in diesem Jahr auf erfreulich hohe Resonanz gestoßen“, melden Barbara Geuecke und Iris Reich. Bis zum Annahmeschluss am Donnerstag kamen rekordverdächtige 174 Kinder aufgeregt und mit glänzenden Augen in das Stadtmarketing-Büro am Rathausplatz, um ihre Stiefel abzugeben. Viele Kinder sind bereits seit der ersten Stiefel-Aktion dabei.

Eingefleischte Fans

So freuten sich Barbara Geuecke und Iris Reich, die die Aktion organisierten, neben vielen neuen Gesichtern auch die ganz eingefleischten Fans der Stiefelaktion wieder zu treffen. Dazu gehören unter anderem zwei kleine Mädchen, die keine echten Stiefel, sondern wirklich toll gebastelte Stiefel aus bunter Pappe vorbeibrachten. Auch viele andere Stiefel waren liebevoll weihnachtlich dekoriert. Ob ein Stiefel nun dekoriert war oder nicht, spielte selbstverständlich keine Rolle. Alle eingereichten Stiefel wurden befüllt und werden hoffentlich wieder für glänzende Kinderaugen und viel Spaß beim Suchen sorgen.

In die Fußgängerzone flitzen

Allen Kindern, ob schüchtern oder forsch, war bereits deutlich anzumerken, dass sie sich freuen, in den kommenden Tagen auf der Suche nach ihren Stiefeln durch die Fußgängerzone zu flitzen. „Wir hatten eine Menge Spaß mit den Kindern und ihren ganz eigenen Geschichten rund um die Themen Nikolaus und Weihnachten. Und das eine oder andere Geheimnis, welches auf den Wunschzetteln steht, wurde uns mit großen Augen anvertraut. Das waren wirklich besondere und oft auch sehr lustige Momente“, freut sich Iris Reich.

Liste liegt im Büro

Sollte der eigene Stiefel in der Zeit bis zum kommenden Samstag, 12. Dezember, nicht gefunden werden: Eine Übersicht der teilnehmenden Geschäfte und der dort verteilten Stiefel liegt im Stadtmarketing-Büro aus. Ein besonderer Dank geht an die Einzelhändler, die auch in diesem Jahr die Aktion mit leckeren Süßigkeiten oder finanziell unterstützt haben. Die Kosten für die zusätzliche bunte Beleuchtung der Fußgängerzone während der Aktionswoche trägt die Stadtmarketing Sundern eG aus der eigenen Kasse.

Mehr Infos

Liebe Leser, Sie wollen wissen, was in Arnsberg und Sundern passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an.