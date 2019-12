Bürgermeister Ralph Brodel in Sundern kandidiert wieder

Wer ist ab 13. September 2020 im Rathaus in Sundern der Verwaltungschef?

Sundern. Die Sache war klar: Ralph Brodel hat seine Bewerbung um das Bürgermeisteramt im Rathaus abgegeben.

Amtsinhaber Ralph Brodel hat seine Bewerbung um das Bürgermeisteramt bei der Stadt abgegeben: „Das hatte ich ja auch angekündigt: Ich werde aus dem Amt heraus kandidieren, egal welche Partei mich nun unterstützt“, so das Stadtoberhaupt von Sundern in seiner gestrigen Monatspressekonferenz. Im Januar werde er dann sein Wahlkampf-Programm vorstellen: „Mein Team steht“, erklärte er weiter zu seiner zweiten Bewerbung um das höchste Amt in Sundern. Mitbewerber sind bisher Klaus-Rainer Willeke (unabhängig) und Georg Te Pass (CDU).