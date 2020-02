Postdiebe aus Berlin in Arnsberg vor Gericht

3500 Delikte – allein die Zahl ist enorm. So viele einzelne Unterschlagungen wirft die Staatsanwaltschaft Arnsberg, die jetzt Anklage erhoben hat, zwei Berlinern (24 und 31 Jahre alt) vor. Die beiden sollen von Anfang bis Mitte Dezember 2018 als Beschäftigte einer Transportfirma, die für die Post tätig war, gemeinsam die ihnen anvertrauten Sendungen unterschlagen haben. In einer angemieteten Ferienwohnung in Langscheid sollen die Männer dann aus vier Touren Briefe und Pakete nach verwertbaren Dingen durchsucht haben. Aufgefallen war das Ganze durch einen Zufall, als die Hausmeisterin der Freien Schule am See in Langscheid routinemäßig einen Blick in den großen Müllcontainer der Schule an der Ringstraße warf.

Aufmerksame Zeugin

Trotz kurz zuvor erfolgter Leerung war dieser mit großen Müllsäcken gefüllt. Das fand die aufmerksame Frau äußerst ungewöhnlich. Sie untersuchte die Säcke vorsichtig und entdeckte eine Trauerkarte, die aus einem aufgeplatzten Sack heraus schaute. Die Hausmeisterin verständigte die Schulleiterin, diese den Langscheider Polizei-Bezirksbeamten Michael Pellmann. Und dann nahmen die polizeilichen Ermittlungen ihren Lauf.

Handschellen klicken

In einer nahen Ferienwohnung klickten dann nach den ersten Erkenntnissen die Handschellen. Fünf Männer kamen zunächst in U-Haft, bald wurden aber vier von ihnen auf freien Fuß gesetzt. Der fünfte ist aber auch schon seit Mitte 2019 nicht mehr in einer JVA.

In der Folge gab es bei der Kripo in Sundern eine Menge zu tun. Die sichergestellten 14 Mülltüten wurden

Sundern Erhebliche Bargeldmengen sichergestellt Die Angeklagten haben als Subunternehmer für die Post gearbeitet. Dabei haben sie Postsendungen zwischen verschiedenen Verteilzentren der Deutschen Post transportiert. Von daher sind auch nicht vermehrt Postsendungen aus Sundern betroffen, sondern aus ganz Deutschland und dem nahen Ausland, z.B. aus Österreich. Entnommen haben die Täter vor allem Bargeld, Handys, Gutscheine, Eintrittskarten sowie Uhren und Schmuck. Gefunden wurden aber auch ein Herdbuch für ein Pferd sowie diverses Sexspielzeug. Das Geld umfasste neben 17.500 Euro auch polnische Zloty, US- und Australische Dollar sowie chinesische Geldscheine. In einer ersten Runde wurden im Frühjahr 2019 wöchentlich 400 bis 500 Adressaten angeschrieben, insgesamt 3800 Personen und Firmen. Davon antworteten laut Polizeipressesprecher Holger Glaremin über 3100.

von Kriminalhauptkommissar Horst Sander und einem Team aus Verwaltungsangestellten zunächst sortiert und gesichtet. Wo noch Absender oder Adressaten erkennbar waren, wurden diese angeschrieben und um Stellungnahme zu dem Inhalt gebeten. Nach Bekanntwerden des Falles im Februar 2019 hatten sich aber teilweise schon Betroffenen direkt gemeldet: „In ganz dringenden Fällen konnten wir die Sache dann auch zügig lösen“, so Kripomann Sander zu den Ermittlungen, die sich bis in den Spätsommer 2019 hinzogen. Seit dem Herbst liegen die umfangreichen Akten bei der Staatsanwaltschaft Arnsberg.

Vertrauensverhältnis missbraucht

Nun stehen, mehr als ein Jahr nach der Entdeckung der Taten, die durch die Ermittlungen auf die ersten Wochen im Dezember 2018 eingegrenzt werden konnten, zwei Männer vor Gericht. Verhandelt wird nicht am Landgericht Arnsberg, sondern vor dem Schöffengericht an der Arnsberger Eichholzstraße: „3500 Einzeldelikte werden angeklagt“, erklärt die Direktorin des Amtsgerichts Arnsberg, Charlotte Merz, unserer Zeitung auf Anfrage. Als Delikt wirft die Staatsanwaltschaft den Männern Unterschlagung in Tateinheit mit einer jeweiligen Verletzung des Briefgeheimnisses vor. Besonders schwer wiegt, dass die Männer ja in einem Vertrauensverhältnis standen.

Komplexes Verfahren

Amtsgerichtsdirektorin Merz bezeichnet den Fall im Gespräch mit unserer Zeitung als „sehr komplex“, aber sie sieht die Aufarbeitung vor Gericht als nicht schwierig an. Eine Hürde ist die Verlesung aller Einzeldelikte durch den Staatsanwalt. Geht man von einer halben Minute pro Punkt aus, würde diese bald 30 Stunden beanspruchen: „Aber da kann der Richter auch ein sogenanntes Selbstleseverfahren für die Beteiligten anordnen“, hält Charlotte Merz für die Verhandlung eine zeitsparende Lösung parat.

Die beiden angeklagten Männer sind derzeit auf freiem Fuß, gegen die übrigen drei Männer wurde das Verfahren mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt.