Neue Botschafter der Verkehrswende aus Sundern

Tschüß Elterntaxi, hallo E-Bike! Das ist die kurze Formel, auf die man das Projekt „ehochdrei“ am Bildungshügel bringen könnte. Gestern haben sechs Schüler als erste je ein E-Bike erhalten. Weitere 31 Schüler stehen in den drei Schulen noch bis zu den Sommerferien 2021 zum Erproben an, ob E-Bikes besser als Elterntaxis sind.

In seiner Begrüßungsrede bei der Übergabe der Bikes erklärte Bürgermeister Ralph Brodle nochmals,

warum dieses Projekt so wichtig sei: „Die Stars auf der Bühne der Realschul-Aula sind die Räder.“ Er hoffe, dass bis zu den Sommerferien viele es nutzen würden. „Warum ist leicht erklärt: Die Wälder sterben. Die Klimakatastrophe ist auch bei uns in Sundern angekommen. Wer es ernst meint mit ,Fridays for future’, der sollte mitmachen bei dem Projekt“, sprach er die Schülerinnen und Schüler direkt an. Brodel hob hervor, dass das Vorhaben „ehochdrei“ in Deutschland einzigartig sei.

Entstanden ist es in Zusammenarbeit mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW: „In einem Workshop haben wir überlegt, was man in Sundern umsetzen könne, das dem Klima hilft“, so Brodel weiter. Die Ziele von „ehochdrei“ erläuterte dann Dennis Stocksmeier von der Planersocietät aus Dortmund. Das Unternehmen, das auf Mobilität und Dialog spezialisiert ist, sorgt nun für die Durchführung. Es gehe um drei Dinge: Elterntaxis abschaffen, Klimakatastrophe abmildern und Gesundheitsförderung durch Bewegung.

Tagebuch führen

Doch die Teilnehmenden haben nicht nur den Spaß, jeden Morgen den Bildungshügel mit dem Power-Boost, der stärksten Stufe des E-Bikes, hochzufliegen, sondern sie sind zugleich auch Testpersonen und haben Aufgaben zu erledigen. Und das jeden Abend: „Ihr gebt in einem Videotagebuch an, welche Strecke ihr an dem Tag gefahren seit, also Kilometer, was ihr damit erledigt habt.“ Ganz wichtig sind dem Planungsbüro auch die Wetterdaten und ob dies Einfluss auf die Fahrten hatte. Ausschlaggebend sind auch die Daten, ob die Nutzung gefallen hat. Nach dem die Angaben gemacht sind, wird die Tagebuchseite per Mail nach Dortmund geschickt. Dort wertet das Unternehmen später die Daten aus.

Hausmeister helfen

Und nun kommen die Hausmeister ins Spiel: Sie überwachen, dass die Räder nach vier Wochen an die nächsten sechs Schüler übergeben werden, achten auch auf den richtigen Umgang mit den Rädern und helfen bei Schwierigkeiten.

Von Dennis Stocksmeier erhielten dann Emelie, Karin, Aaron, Albion, Justus und Lisann zunächst einen dicken Katalog mit allen wichtigen Erklärungen vor allem wo es Hilfe gibt. Dann konnten sie ihre Räder in Empfang nehmen und auf dem Schulhof probefahren. Dazu gab Lars Ohlig, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, die ersten Hinweise zu Schaltung, Motor, Schlössern und Motorzuschaltung. Der Hachener Ingo Figgen von der Firma Abus überreichte jedem Schüler einen Helm. Dazu gab es noch vom Zukunftsnetz Mobilität NRW einen Regenponcho, der sogar kompostierbar ist.

Im Sommer zur nächsten Stadt

Im Sommer gehen die sechs Räder, die von der RLG angeschafft wurden, weiter an die nächste Schule in der Region.