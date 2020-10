Neheimer ist neuer Schulleiter am Sorpesee

Langscheid. Die Freie Schule am See in Langscheid hat einen neuen Schulleiter: Wilfried Wunderlich (35) kommt aus dem Ruhrgebiet, aber eigentlich aus Neheim.

Ein gebürtiger Neheimer ist neuer Schulleiter an der Freien Schule am See: Wilfried Wunderlich (35) ist zu Beginn des Schuljahres 20/21 aus dem Ruhrgebiet ins Sauerland zurückgekehrt.

Nach dem Abitur am St.-Ursula-Gymnasium hat Wunderlich Germanistik, Religion und Mathematik studiert und später sein Examen für Grundschulen und Förderschulen abgelegt. Im Januar hatte er die Stellenausschreibung gesehen, sich beworben und erste Kontakte zur Schule aufgenommen. Zum 1. August startete er dann als Nachfolger von Simone Luig.

Nach Langscheid gezogen

„Es war uns klar, dass wir dann auch nach Langscheid ziehen“, erklärt der Schulleiter den Wohnungswechsel aus dem Ruhrgebiet. Zuletzt war er an einer Schule in Dülmen tätig. Da viele Familienmitglieder in Neheim wohnen, ergebe dies auch größere Möglichkeiten.

Wilfried Wunderlich sieht in dem besonderen Lernkonzept der Freien Schule großen Sinn: „Vor allem der

Hauptschwerpunkt, die Inversion, finde ich gut. Aber auch das Thema ,Mathe ohne Angst’ sehe ich als Mathelehrer als sehr wichtig an.“ Zur Zeit arbeite er als Klassenlehrer der Erstklässler mit Rechenstäben: „Wir legen damit die Basis für den Umgang mit Mathematik.“ Und drittens weiß er um die Bedeutung von Sport: „Als Ausbilder von Trainer bei der Stadt Herne haben wir immer erzählt, wie wichtig Sport für Kinder ist“, so Wunderlich zu diesem Schwerpunkt der Schule: „Allein durch den Fokus auf Mathhe und Sport wird eine starke Basis gelegt, die sich auf das ganze Leben auswirkt“, ist er überzeugt, dass die Schule den richtigen Wege geht.

Lob für die Schulzeitung

Erfreulich findet er, dass an der Schule mit der „Kunterbunten Seepost“ auch eine Schülerzeitung erstellt wird. „Ich finde der Transfer zur richtigen Zeitung ist dann nicht so schwer“, plädiert er dafür, dass die Hemmschwelle beim Lesen gering gehalten wird. Das unterstütze auch die kleine Schulbibliothek, die in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei bestückt wird.

Lob von höchster Stelle gab es für die „Kunterbunte Seepost“: Die Schule nahm mit 47 anderen Schulen am Wettbewerb der Kulturstiftung der Provinzial Versicherung teil: „Wir haben den dritten Platz belegt“, sagt Verwaltungsleiterin Dr. Jaqueline Bila ganz stolz. Gelobt von der Jury wurden das Layout, die Kreativität und die Themenvielfalt.

Digitalisierung anders

Einen anderen Weg als die übrigen Grundschulen in Sundern geht die Schule auch bei der Digitalisierung: „Wir haben in Klassenstärke Samsung Tablets mit Stiften angeschafft und uns für einen 75 Zoll Bildschirm in den Räumen entschieden“, sagt Dr. Bila zur Wahl der Schulkonferenz. Nun warte man auf den Abschluss der Telekom, denn das Glasfaserkabel sei schon bis zur Schule verlegt. Nach den Herbstferien soll der Rollout für die Tablets erfolgen, und dann möglichst bald auch die Arbeit damit. „Wir nutzen aber die Erfahrungen der Kollegen in Allendorf“, so Dr. Bila zur Umsetzung im Unterricht.