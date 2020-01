Sundern-Hagen. Mountain-Bike-Freunde aufgepasst: Das Anmeldefenster für das Mega-Sports-Event in Sundern öffnet am Sonntag um 18 Uhr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mega-Sports Sundern: Sonntagabend startet die Anmeldung

Am 25. April startet in Sundern der SKS-MTB-Marathon. Das Ziel wie immer: das Mega-Sports-Gelände in Sundern-Hagen. Über 30, 55 oder 100 Kilometer geht das Rennen. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist, wie schon in den Vorjahren, auf 1600 Startplätze begrenzt. Diese Plätze sind in der Regel schnell vergeben. Deshalb sollten sich Interessenten den kommenden Sonntag (26. Januar) vormerken. Um Punkt 18 Uhr ist dann die Anmeldung über www.mega-sports.de möglich.

Rund um den SKS-Marathon wird es wiederum viele sportliche und musikalische Höhepunkte geben. Schließlich feiert sich Mega-Sports selber, denn das weit über Sundern hinaus bekannte Sport-Event hat Geburtstag. Mega-Sports wird in diesem Jahr 30 Jahre jung.