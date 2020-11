Lanze für das knallharte Landleben im Nirgendwo bei Sundern

Ihre Augen blitzen mit Schalk, als Michaela Pielsticker (51) den Pinsel von der Leinwand hebt und fragt: „Soll ich jetzt einen E-Biker die Straße hochfahren lassen?“ Das ist genau der Punkt, warum die Malerin und Grafikerin viele ihre Bilder verkauft: Denn sie zeigen nicht nur die schöne Sauerländer Landschaft rings um den kleinen Hagener Ortsteil Saal hoch über dem Lennetal, sie enthalten teilweise auch witzige und ironische Anspielungen auf das Hier und Jetzt: „Diesen Sommer kam gefühlt jeder zweite Gast mit dem E-Bike“, erzählt sie.

Ein Gesamtkonzept

Die Malerei ist ein Teil des Gesamtkonzeptes von „Das knallharte Landleben“, mit Betonung der Buchstaben a, r und t, das Michaela Pielsticker und ihr Mann Klaus Grüter (54) seit Jahren verfolgen. Begonnen hat alles vor 20 Jahren, als das Ehepaar auf der Suche nach einem genügend großen Domizil war. Dahinter steckte der Plan nach mehr Freiheit und Einsamkeit: „Ich wollte nach 20 Jahren als Einzelkämpferin im Grafikgeschäft mit Kunden in ganz Deutschland endlich mal wieder etwas für mich tun“, erzählt Michaela Pielsticker. Sie wollte vor allem ihre Malerei wieder aufleben lassen: „Denn als selbstständige Grafikerin hast du Zeit für gar nichts“, schaut sie auf die Zeit nach ihrem Studium zurück. Wohin das führen sollte, davon hatte das Ehepaar damals keine Ahnung.

Ein winzige Anzeige als Ursprung

Die Vor-Geschichte von „Das knallharte Landleben“ beginnt dann mit einer winzigen Anzeige im „Sauerland-Kurier“: „Mehrfamilienhaus im Außenbezirk, für Pferdehaltung geeignet“, hieß es da kurz. „Ich dachte, da gibt es dann sicher auch eine Wiese. Und: Ich wollte schon immer im Wald wohnen.“ Michaela Pielsticker informiert ihren Mann, der gerade auf Geschäftsreise war: „Das kaufe ich unbesehen, da kann man gut radfahren“, sagt Klaus Grüter, der Jahrzehnte in der Radbranche, u. a. bei SKS in Sundern, tätig war. Und so kauften sie 2004 das Anwesen auf dem Saal, den früheren Falkenhof, aus dem später eine Zeit lang die Schwimmschule Bolle wurde.

Witzige Landviecherei

Vom Saal aus liefert Michaela Pielsticker ihre Grafiken zunächst weiter an ihren Kundenkreis: „Denn es war

Besitzerin und Künstlerin Michaela Pielsticker hebt gerade ein Stück Kuchen für Gäste auf einen Teller, ab 2. November bleibt das Café geschlossen bis zum Frühjahr. Foto: Matthias Schäfer / WP Sundern

in dieser Branche ja egal, wo ich arbeite.“ Quasi war sie damit schon im Homeoffice. Nebenher zeichnet sie erste witzige Begleiter des Lebens am Rande der Zivilisation, etwa einen lachenden Esel. Da die Dinge gut ankommen, entwickelt sie die Internet-Plattform „Das knallharte Landleben“ - in Anlehnung an ihr tägliches Leben im Nirgendwo. Und sie verkauft Esel, Schweine und Co. über das Internet. Schnell weitet sich das Geschäft auf Tassen, Schürzen oder Poster aus, die die skurrilen Szenen aus der Phantasiewelt der Michaela Pielsticker zeigen. Hin und wieder verkauft die Malerin auf Märkten, etwa bei der „Landpartie“ auf Schloss Wocklum: „Werbung haben wir aber keine gemacht.“

Gibt’s hier Kaffee?

Inzwischen klopfen immer wieder Wanderer, Radfahrer und andere Gäste an die Tür des Hofes: „Es habe doch früher hier auch Gastronomie gegeben, war dann immer die versteckte Frage“, erzählt Michaela Pielsticker. Das Ehepaar berät: „Wir machen ein Café auf, und wenn es nicht läuft, wird es geschlossen“, so der Beschluss 2013. Auch hier bleiben sich die beiden treu: Keine Werbung. Und noch ein Beschluss: „Hier werden alle geduzt.“ Und noch einer: „Manchmal sprechen wir nur englisch“ oder „Es gibt Rabatte für Frauen, Männer oder sonstige Benachteiligte des Lebens“.

Der Erfolg kommt - zur Überraschung beider. Zunächst nur durch Mund zu Mund-Propaganda, die von einem schrägen Café im

Die Axt zeigt an, ob das Landcafé „Das knallharte Landleben“ in Sundern-Saal geöffnet ist. Foto: Matthias Schäfer / WP Sundern

Nirgendwo zwischen Sundern und Finnentrop erzählt: „Wir nennen es immer den inspirierendsten Arsch der Welt“, lacht die Künstlerin. Die lustige Art der Bedienung, die einfachen Holztische - das kommt an. Und Klaus Grüter legt eine sieben Tage-Wochen hin: „Inzwischen war ich in Antwerpen beschäftigt, mit Verkaufsgebiet Deutschland, da war es egal, wo wir wohnten“, berichtet er von langen Reisetagen und Wochenenden, die um 4 Uhr mit dem Kuchenbacken anfangen: „Ich wollte aber, dass wir das gemeinsam schaffen.“ Seit 2018 ist damit Schluss: „Ich bin jetzt ganz auf dem Saal und wir stemmen das nun zu zweit.“ Das Fazit: Fünf-Tage-Wochen für drei Tage Öffnungszeit am Freitag, Samstag und Sonntag.

Frech und unkonventionell

Unterstützung gibt es dann vom Sauerland-Tourismus, der auf seinen Internetseiten über das Ehepaar berichtet: „Jetzt wurde das Publikum rein gespült“, erinnert sich Michaela Pielsticker. Das frische und unkonventionelle Café-Konzept wird immer bekannter. Die meistens Menschen kommen heute aus dem Märkischen: „Da fehlt es an einer Café-Szene“, erklärt Michaela Pielsticker. Und ihre Faszination fürs Backen und einen eigenen Café-Betrieb kann Michaela Pielsticker nicht verhehlen: „Das wollte ich schon als Kind in meinem Heimatort Garbeck mit meiner Schwester eröffnen.“

Mit viel Herzblut

Das knallharte Landleben betreibt das Ehepaar mit viel Herzblut: „Aber es gibt auch viele Steine, die einem

in den Weg gelegt werden“, sagt Klaus Grüter. So hatten sie in diesem Sommer einen alten Bauwagen zu einem Tiny House umgebaut. Schon beim Aufwachen boten die tiefen Fenster einen wahnsinnigen Blick aus dem Bett über das Sauerland: „Doch es ist alles hier oben Außenbezirk, da ist so ein Betrieb nicht möglich“, berichtet Klaus Grüter von einer Entscheidung im Rathaus. Der Wagen ist nun verkauft, die Idee wieder in der Schublade und die Enttäuschung zunächst überwunden.

Aber es bleibt eine Wunde, denn auch andere touristische Expansionen - in Coronazeiten überlebenswichtig, sich neu zu orientieren - sind am Saal verboten. Nun hat das Ehepaar eine im Dachgeschoss ausgebaute Ferienwohnung dauerhaft vermietet und die Zahl der Saaler Bürger um zwei Personen erhöht.

Café und Corona

Die Corona-Krise hat ihrem Café nicht geschadet: „Es läuft prima, wir haben von den vielen deutschen Gästen, die im Sauerland Urlaub gemacht haben, profitiert“, berichtet Klaus Grüter. Schon lange vor dem Lockdown stand fest: Der Café-Betrieb wird ab 2. November über den Winter eingestellt: Denn dann wird es ungemütlich an der Wetterscheide hoch über dem Sorpe- und Lennetal - und das tägliche Geschäft sei nicht mehr kalkulierbar: „Betriebswirtschaftlich rechnet es sich nicht mehr“, sagt Klaus Grüter.

Umorientierung

Und so hat das knallharte Landleben wieder einmal zugeschlagen und Michaela Pielsticker und Klaus Grüter sind dabei, sich neu zu erfinden. „Über den Winter werden wir in Meschede-Frenkhausen ein neues Tourismusprojekt angehen“, erzählen sie. Die Malerin verstärkt ihre künstlerischen Aktivitäten wieder: „Ich verstärke mein Projekt ,Alte Schinken’, bei dem ich Landschaftsidyllen, die aus den 50er und 60er Jahren stammen, um Dinge ergänze.“ So wandert da eine Nackt-Wandertruppe auf die Berge zu oder ein Motorsäge durchtrennt das Bild. Dazu kommen Tierporträts, aber auch solche von Menschen. Und immer wieder die Sauerländer Landschaft mit besonderen Bildern vom Saal, von der Sorpe oder einfach vom blauen Himmel. Ganz neu ist die Illusionsmalerei auf Hausgegenstände: Da hängt ein Spültuch über dem Stuhl, dort liegt ein Käse oder ein Spiegelei darauf, alles nur gemalt.

Bald neues Topf-Magazin

Über den Winter wollen beide an einer neuen Ausgabe des „TOPF“-Magazins arbeiten, eine Satire auf ein ähnlich betiteltes Magazin. Zum Teil beißende Ironie über die überbordende Ordnungswut der Behörden enthalten die ersten Ausgaben. Am Ende sagen die beiden Landleute: „In der Rückschau haben wir alles richtig gemacht.“ Und notfalls erfinden sie alles wieder neu. Wie damals das Homeoffice in der Waldeinsamkeit des Saals

