Langscheid. „Stimmen im Advent“ hat das gehalten, was die Sänger des MGV Westfalia Langscheid im versprochen haben.

Langscheid: Weihnachtsfreude zum Mitmachen

„Entspannen und Genießen“ – das hatte der MGV Westfalia Langscheid seinen Gästen am Sonntagnachmittag in der St.-Antonius-Kirche versprochen, und konnte liefern: Für fast zwei Stunden durfte im Gotteshaus dem Gesang der beteiligten Chöre und der Musik von Bläsergruppe und Klangkapelle gelauscht werden.

Insgesamt vier weitere Akteure hatten die Veranstalter vom MGV in diesem Jahr auf die Kirchentreppe gebracht, die zur Bühne für einen schönen Abend wurde. Wie in den letzten Jahren auch, versprach MGV-Vorsitzender Franz Wieneke den Gästen bei der Begrüßung in der bestens besuchten Kirche stimmungsvolle Unterhaltung. Die „Stimmen im Advent“, so die seit Jahren mit gesanglicher Qualität verbundene Veranstaltung, sollten auch 2019 an die gute Tradition anknüpfen.

Buntes Licht in der Kirche

Dazu war schon vor dem ersten gesungenen Ton einiges vorbereitet worden, um die Zuhörer die passende Stimmung zu bringen. Ein mit bunten Lichtern glänzende Kirche und kleine Elektro-Kerzen zeigten allen, wo es langgehen soll. MGV-Sänger Bernhard Lübke hatte die Moderation übernommen und kündigte die Liedvorträge der beteiligten Chöre und Musikgruppen an. Neben dem Gastgeber brachten sich auch der Frauensingkreis Langscheid unter der Leitung von Paul-Peter Kuhlmann, der Gemischte Chor GC Cantando unter Leitung von Martin Danne sowie die „Klangkapelle“ von Ingmar Könemund wie auch die Bläsergruppe des Musikvereins Langscheid unter Leitung von Matthias Wortmann in einen gelungenen Abend ein.

Aus der Tiefe der Kirche heraus eröffneten die Gastgeber vom MGV Westfalia Langscheid den Abend

natürlich mit einem Weihnachtslied. Über den Abend mehrfach verteilt wurde die Besetzung der „Bühne“ in der Kirche gewechselt. Und neben reinen Männer- und Frauenstimmen war es auch das gemischte Singen vom GC „Cantando“, das einen hörbaren Einblick in das Langscheider Chorspektrum gab. Dabei trugen die gesungen Texte zu dem von Moderator Bernhard Lübke versprochenen Gefühl bei – Friede und Freude in den Mittelpunkt des Konzertes zu stellen. Dass es mehr als nur die unter dem heimischen Weihnachtsbaum gesungene Variante von „Stille Nacht“ gibt, zeigte der Frauensingkreis mit seinem Vortrag.

Licht gelöscht

Dazu wurde in der Kirche auch noch das Licht gelöscht und die Lautstärke gedrosselt, um eine besondere Stimmung zu verbreiten. Dem Gesang der Chöre um nichts nach standen die Beiträge der Instrumentalisten im Konzert. Das „Tochter Zion“ der Bläsergruppe Langscheid erklang mächtig und mit starken Bässen sauber durch den Kirchenraum. Mit Gesang, Gitarren und Cajon erzählt die „Klangkapelle“ in englischen Texten von den möglichen Missverständnissen in Beziehungen, die es auch zur Weihnachtszeit geben könne. Englisch gesungen wurde auch beim GC Cantando, der von einem englischen Kinderlied aus dem 16 Jahrhundert bis zu „White Christmas“ aus heutiger Zeit die Zuhörer überzeugen konnte.

Abschluss mit Schlesischem Lied

Neben einer vorgelesenen Weihnachtsgeschichte sorgte auch der drei Mal geforderte Einsatz der ganzen Gemeinde für Abwechslung im Konzert. Und wer vor dem Abschluss aller Chöre, die gemeinsam das traditionelle Weihnachtslied aus Schlesien sagen, beim „Oh du fröhliche…“ nicht in Weihnachtsstimmung gekommen ist, dem war wohl auch nicht mehr zu helfen.