Kunst trifft Musik beim Patronatsfest in Langscheid

Kunst trifft auf Musik – hieß es am vergangenen Samstag anlässlich des Patronatsfestes in der Langscheider Schützenhalle.

Ausrichter war wie üblich der Männergesangverein Westfalia Langscheid, welcher das Fest gesanglich am frühen Nachmittag in der heiligen Messe eröffnete. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie hierbei von dem Frauensingkreis sowie vielen weiteren Ortsvereinen, die in der Messe anwesend waren oder mitwirkten. Weiter ging es danach in der Schützenhalle bei Kaffee und Kuchen, der von vielen fleißigen Sängerfrauen vorbereitet wurde.

Hier wartete in diesem Jahr auf die Gäste eine große Besonderheit. Die aus Stockum kommende Künstlerin Cecilia Masermann stellte einige ihrer vielen Werke vor.

Sundern Mit dem Rang eines Hochfestes Patronatstag, Patronatsfest oder Patrozinium (Süddeutschland) nennt man den Tag, an dem eine katholische Pfarrgemeinde gemäß dem liturgischen Kalender den Gedenktag des Heiligen begeht, dessen Namen ihre Kirche trägt. Der Tag hat den Rang eines Hochfestes. In vielen katholischen Gegenden wird das Patronatsfest aufwendig begangen. Die Bevölkerung der weiteren Umgebung besucht die Kirche, deren Fest gefeiert wird. Der Besuch kann sogar als eine Art Wallfahrt verstanden werden und mit einem Ablass verbunden sein.

Sie selber, in Sri Lanka geboren, jedoch schon seit über 30 Jahren im Sauerland lebend, malt und modelliert ihre Werke bereits seit frühester Kindheit. Ihre farbenfrohen und lebendigen Werke waren bereits auf zahlreichen Ausstellungen vor allem im Sauerland zu sehen.

„Ich male aus dem Herzen und liebe es, mit Ton zu arbeiten. Außerdem gestalte ich neben meinen Bildern auch noch Skulpturen und Tierfiguren“, so die Künstlerin.

Ihre Arbeiten reichen von Zeichnungen, Porträts, Aquarellen und Acrylbildern bis hin zu aufwendigen Seidenmalereien. Später legte sie ihren Fokus allerdings auf Naturwerke, vor allem auf Rosen, Seerosen und viele weitere Blumen.

Neue Inspiration

„Die Inspiration zu meinen Bildern sind die natürlichen Formen und die Farbharmonie in der Natur. Ganz besonders gefällt mir daran die Vielseitigkeit der verschiedenen Themen, welche die Natur einem bietet“, erläutert Cecilia Masermann. Jedoch probiere sie in letzter Zeit auch neue Dinge aus.

Wie auf dem Patronatsfest zu erkennen, sind neben den Natur- und Tierbildern auch einige Werke neuer Inspirationen der Künstlerin, wie die abstrakte Kunst vorhanden. Auch beschäftige sie sich in letzter Zeit mit Gedichten auf Stein und Papier und einer Serie aus verschieden Krafttieren.

Gut besucht: Das Patronatsfest 2020 Langscheid. Foto: Jule Bücher / WP

„Veränderung ist Leben“, so Masermann. Sie selber bietet in dem Atelier „Berghaus“ in Stockum regelmäßig Einzelunterricht und Gruppenkurse sowie Workshops und Schnupperkurse an.

Vor allem die Kooperation des Festes mit dem Männergesangverein begeistert sie sehr. Durch das Konzept aus Musik und Kunst kämen noch mehr Menschen zum Patronatsfest, da verschiedene Interessen angesprochen werden.

Viele junge Familien begrüßt

Begrüßt wurden die Gäste auf dem Antoniusfest von Franz-Josef Wienecke, dem ersten Vorsitzenden des Männergesangvereins Langscheid. Später sangen die Männer noch ein Ständchen für eines ihrer Mitglieder, das an diesem Tag Geburtstag hatte – und der Musikverein Langscheid ließ den Abend mit einem bunten Repertoire an Liedern in gemütliche Runde ausklingen.

„Besonders erfreut hat uns, dass – nachdem wir vermehrt Werbung in der Grundschule im Ort gemacht hatten – viele junge Familien sowohl in der Messe als auch in der Schützenhalle erschienen waren“, so Josef Schäfer, Geschäftsführer des MGV Langscheid.

Im kommenden Jahr können sich die Gäste auf weitere Highlights freuen, da der Verein dann sein 140-Jähriges Jubiläum feiert. Aus diesem Anlass wir das Patronatsfest sicher um die ein oder andere Neuerung erweitert. Informationen dazu folgen im Laufe des Jahres.