Kreative Idee: Video ersetzt in Sundern die Vernissage

Ungewöhnliche Szene gestern Nachmittag in den neuen Räumen des Kunstvereins: Künstlerin Suscha Korte, deren Ausstellung am morgigen Sonntag beginnt, wird von Kurator Gérard Goodrow

Kunstausstellung von Suscha Korte beim Kunstverein Sundern in der Röhre 4. Foto: Kunstverein Sundern/Sorpesee / WP Sundern

interviewt. Das Ganze wird von der Video AG des Gymnasiums um Matthias Albrecht und die beiden Schülerinnen Lotta Schulte und Rita Nogueira Campos festgehalten. Zunächst muss die richtige Ausleuchtung und am Ton gearbeitet werden. Natürlich sollen auch die Werke von Suscha Korte in Szene gesetzt werden. Und ganz klar, es muss so einiges wiederholt werden, was die Künstlerin über ihre Kunst erzählt. Etwa wie sie erklärt, dass es keine Personen auf ihren Bildern gibt: „Manchmal sagen die Gegenstände, die jemand genutzt hat, mehr über ihn aus, als man denkt“, berichtet die Künstlerin.

Schneidearbeit mit Zeitdruck

Auf die AG wartet nach den Aufnahmen noch eine Menge Arbeit: Denn am Sonntag muss aus dem Rohmaterial ein etwa fünf Minuten langer Beitrag geschnitten sein. Auf einem Fernseher läuft er dann als Ersatz für die unter Corona und angesichts der Räumlichkeiten nicht möglichen Vernissage: „Ein Vorteil: Den Film können jetzt alle Besucher der Ausstellung sehen“, sagt Vorsitzende Anne Knapstein. Beginn von „Trotzdem“ ist am Sonntag um 14 Uhr in der Röhre 4. Ende der Premiere ist um 17

Lob für Schülerinnen

Lob gab es von Anne Knapstein für die beteiligten Schülerinnen: „Dass sie das in den Ferien machen, ist schon toll“, so die Vorsitzende zu dem Engagement.