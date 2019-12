Sundern. Nicht zu übersehen ist das Schild 12 Tonnen, dennoch fuhr gestern ein 20-Tonner über die folgende Brücke in Sundern. Mit schweren Folgen.

Kleine Brücke mitten in Sundern gesperrt

Marktbesucher aufgepasst: Die Bongossi-Holz-Brücke über die Röhr auf den Parkplätzen am „Schimmerlingshof“ ist eben gesperrt worden.

Gegen 13.30 Uhr überfuhr am Mittwoch ein Sattelzug mit ca. 20 Tonnen Gesamtgewicht die Brücke, so die Polizeileitstelle in Meschede. Da die Holzbrücke aber nur maximal von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 12 Tonnen überfahren werden darf, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Brücke einen Schaden davongetragen hat, berichtet die Stadt Sundern. Daher kann die Standsicherheit des Bauwerkes aktuell nicht mehr gewährleistet werden, was die Stadt Sundern dazu veranlasst hat, eine Vollsperrung zu verhängen. Statische Untersuchungen an der Brücke wurden bereits eingeleitet, so Volker Broeske vom Fachbereich 3 (Stadtentwicklung und öffentliche Infrastruktur).

Polizei leitet Lkw heraus

Der Lkw wurde von der Polizei auf öffentliche Straßen geleitet: So lotste man ihn zunächst über den Levi-Klein-Platz und dann über die Fußgängerzone zum Kreisverkehr. Unbekannt ist, warum der Laster überhaupt den Weg genommen hat, denn eine Wendemöglichkeit gibt es dort nirgends für ihn, und auch eine Alternative zur Weiterfahrt gibt es nicht, bis auf den zu niedrigen Hubertustunnel.

Pkw können nächste Brücke nutzen

Zum Anfahren der Parkplätze kann die nächste Brücke befahren werden, so Volker Broesek. Diese ist allerdings auf 2 Tonnen begrenzt. Die Stadt Sundern bittet um Beachtung und bedankt sich bei allen Anliegern und Verkehrsteilnehmer für das entgegengebrachte Verständnis.