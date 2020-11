Sundern/Möhnesee. Jugendherberge am Sorpesee soll wie geplant am 15. März 2021 wieder öffnen. Erneuter Lockdown im November sorgt aber für Buchungsängste.

Vom zweiten Lockdown kalt erwischt? Das zunächst bis Ende November verhängte Verbot von touristischen Übernachtungen trifft den Großteil der Jugendherbergen in Westfalen-Lippe hart. Wir haben in Sundern-Langscheid nach dem Stand der Dinge gefragt – und werfen außerdem einen Blick auf das Haus am benachbarten Möhnesee; beide Standorte sind bei Gästen aus nah und fern sehr gefragt.

„Wir haben durchaus Verständnis für den beschlossenen Lockdown und leisten unseren Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie“, stellt Guido Kaltenbach, Geschäftsführer des DJH-Landesverbandes Westfalen-Lippe, vorab klar.

Der November zähle zu den belegungsschwächeren Monaten: „Darum trifft uns der erneute Lockdown nicht ganz so hart wie im Frühjahr“, so Kaltenbach.

Sorgenvoller Blick auf 2021

Sorge bereite mehr der Blick ins neue Jahr: Sahen die Vorbuchungen bisher verhältnismäßig gut aus, habe der „Lockdown light“ nun ein vermehrtes Storno-Aufkommen von Schulklassen und Gruppen für das erste Halbjahr 2021 zur Folge.

Das gilt leider auch für die Jugendherbergen Sorpe- und Möhnesee. „Dabei sind Stornierungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig, da wir unsere Stornobedingungen insbesondere für Schulen und Gruppen so angepasst haben, dass ,corona-bedingt‘ auch erst kurz vor der Anreise kostenlos storniert werden kann“, erklärt Maike Braun.

„Schulklassen und Gruppen sind unsere stärksten Gästegruppen und machen landesverbandsweit ca. 70 Prozent aller Übernachtungen aus“, so die DJH-Landesverbandssprecherin weiter .

Am Sorpesee beträgt ihr Anteil 67 Prozent aller Übernachtungen und am Möhnesee ca. 72 Prozent (basierend auf den Zahlen aus 2019).

Die Jugendherberge am Möhnesee soll schon am 1. März 2021 wieder öffnen, kämpft aber mit den gleichen Problemen. Foto: DJH / WP

Stehen die angepeilten Wiedereröffnungs-Termine angesichts dieser eher tristen Vorzeichen noch?

„Ja, wir planen nach wie vor, die Jugendherberge Sorpesee ab dem 15. März 2021 wieder zu eröffnen, sagt Nicole Eitel, die das Haus in Langscheid leitet.

Ihr Kollege Martin Bongwald, Hausleiter am Möhnesee, plant bereits ab dem 1. März 2021 wieder mit Gästen. Die unterschiedlichen Daten resultieren aus der jeweiligen Buchungslage in den Herbergen.

„Das ist der derzeitige Planungsstand“, ergänzt Maike Braun, „und der hängt natürlich vom weiteren Verlauf der Pandemie und der damit verbundenen Erlasslage ab.“ Relevant seien beispielsweise die Regelungen für touristische Übernachtungen, insbesondere die Vorgaben zu Klassenfahrten und Gruppenreisen; z.B. erlaubte Gruppengröße.

Und wie ist die Stimmung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beiden Jugendherbergen?

Kurzarbeit schon seit dem Frühjahr

Schon seit dem Frühjahr sind die Teams vom Sorpesee (13 Mitarbeiter) und Möhnesee (20 Mitarbeiter) in Kurzarbeit – wie leider alle rund 450 Beschäftigten des DJH Landesverbandes Westfalen-Lippe.

Keine leichte Situation.

Doch die Krise hat die Teams auch zusammengeschweißt. „Wir haben vieles gemeinsam ‘gewuppt’, es herrscht ein großer Zusammenhalt, und wir versuchen soweit es geht, optimistisch zu bleiben und den Blick nach vorn zu richten“, so Nicole Eitel. „Die Jugendherbergen in Westfalen-Lippe sind ja grundsätzlich sehr beliebt und haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich bei den Übernachtungszahlen zugelegt“, bleibt auch Martin Bongwald zuversichtlich. „Wir hoffen nach wie vor, die Coronakrise ohne Standort-Schließungen und Entlassungen zu meistern“, macht Maike Braun im Namen der Geschäftsführung Hoffnung.