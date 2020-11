Hoffen auf mehr Chorleben in Sundern in 2021

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Josef Schäfer vom MGV Westfalia Langscheid. Der in vielen Fällen abgedroschen wirkende Spruch hat für ihn und die Mitglieder des MGV aber zunehmend an Bedeutung gewonnen – sozusagen als Perspektive für die Zukunft. Den eines ist den Sängern klar: So kann es doch nicht weitergehen.

Am 7. März, knapp eine Woche vor dem ersten und vollständigen Corona-Lockdown in NRW, gab es beim Sängerfest in Wennigloh den bislang letzten öffentlichen Auftritt für den MGV. Seit dem ist es im wahrsten Sinne des Wortes still geworden um das gemeinsame Chorsingen am See. „Es fällt schwer das zu akzeptieren“, sagt Josef Schäfer, „aber es muss wohl sein!“

Vier Proben im Oktober

Neben dem Auftrittsverbot für den Chor hat es auch ein Probenverbot gegeben, lediglich an vier Tagen im

Oktober konnte für die Sänger eine gemeinsame Probe nach den Bestimmungen der Corona-Schutzregeln statt finden. Zu wenig, davon ist Schäfer überzeugt. Der MGV Westfalia sieht sich in der Selbsteinschätzung – wie viele andere Chöre auch – als eine Teil des Kulturbetriebes im Land und eben nicht als reine Freizeitveranstaltung. Damit verbunden, so der Sänger, sei auch eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die ein Chor eigentlich zu erfüllen habe. Statt dessen das: Das Kulturverbot für den MGV habe große Einschnitte gebracht. Nicht nur mit den fehlenden Einnahmen aus drei abgesagten Konzerten und Veranstaltungen, bei denen die erwarteten 1000 Besucher eben nicht gekommen seien.

Ersatzlos gestrichen

Keine „Stimmen des Sommers“, die – bereits abschließend vorbereitet – ersatzlos gestrichen werden mussten, keine „Stimmen im Advent“, die in den vergangenen Jahren die Freunde des Chorgesangs begeisterten. „Wir sehen unsere Aktivitäten auch als kulturellen Beitrag in unserer Region Sorpesee“, sagt Josef Schäfer überzeugt. Proben und Auftritte seien wichtig für den Zusammenhalt in der Gemeinde. Hart müsse daran gearbeitet werden, die motivierten Sänger auch für geplante Projekte nicht zu verlieren. https://www.wp.de/staedte/arnsberg/kreischorverband-arnsberg-ausgebildete-chorleiter-fehlen-id228585403.html

Online-Probe kein Mittel

Während sich Chorproben vor dem Computer nicht als geeignetes Mittel für den MGV dargestellt haben, versucht der Vorstand der Sänger die Gemeinschaft auf anderen Wegen zu erreichen: Über Whats-App-Gruppen und Social Media werde der Kontakt gehalten und auch der herkömmliche Brief an Mitglieder habe einen ganz neuen Stellenwert in der Kommunikation erhalten. Das sei wichtig, weiß Schäfer, um bei den Sängern den Mut nicht sinken zu lassen. Die Corona-Pandemie habe ihre Spuren hinterlassen – zwei aktive Sänger habe der Chor in diesem Jahr verloren. Bei aller Trauer über fehlende Proben- und Auftrittsmöglichkeiten gelte es zu bedenken, dass Chormitglieder im höheren Alter natürlich auch zu den Risikogruppen gehören.

Erfreut ist Josef Schäfer darüber, dass das Engagement für den Zusammenhalt der Sänger in den letzten Monaten nicht nachgelassen hat. Der Vorstand bemühe sich um die Briefe an Mitglieder und Chorleiter Daniel Pütz mache sich für den weiter großen Zusammenhalt im Chor stark. Das will der MGV gerne zurück geben und lasse wie viele andere Chöre auch ihren Chorleiter die Solidarität des Chors spüren.

Hoffnung auf Probe

Dass es für dieses Jahr mit Gemeinsamkeit und Singen im Chor nichts mehr wird, ist Josef Schäfer und den anderen Sängern klar. Was allen bleibt ist die Hoffnung auf das nächste Jahr. „Hoffnungsvolle Perspektive ist, dass wir im März nächsten Jahres vielleicht wieder proben können“, erklärt Josef Schäfer. Alles mit dem Ziel, für das Konzert „Stimmen des Sommers“ wieder aktiv werden zu können. Mit allen Chören aus Sundern wolle man sich zudem im Sommer 2021 an einen Tisch setzten und über gemeinsame Perspektiven für den Chorgesang rund um den Sorpesee sprechen. „Uns ist jeder Hoffnungsschimmer willkommen“, lacht Schäfer. Er habe die freie Zeit ohne Proben und Auftritte in Bewegung umgesetzt. „In diesem Jahr“, so erzählt Schäfer stolz, „bin ich schon 2200 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren!“ https://www.wp.de/staedte/sundern/langscheider-feiern-ihren-schutzpatron-id228098659.html