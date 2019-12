Sundern. Einige sehen es in jüngster Vergangenheit als historisch an: Der Haushalt der Stadt Sundern ist noch vor Weihnachten verabschiedet.

Haushalt in Sundern verabschiedet

Der Etat der Stadt Sundern für das Jahr 2020 ist gestern Abend mit großer Mehrheit von 32 Stimmen verabschiedet worden. Lediglich die FDP hielt dagegen, außerdem gab es zwei Enthaltungen. Mehrere Redner verwiesen darauf, dass dies nicht unbedeutend sei, denn in den vergangenen Jahren wurde der Haushalt meistens erst im laufenden Jahr beraten.

Acht Haushaltsreden

In allen acht Haushaltsreden gab es Lob für die Verwaltung und die Mitarbeiter aller beteiligten Tochtergesellschaften. Für die CDU zeigte Georg Te Pass, dass der Bürgermeister mit seiner „fast sensationell“ zu bezeichnende frohen Botschaft im Oktober Wort gehalten habe: „Es ist alles bezahlt, auch das, was in den vergangene Jahre so viel Mühe gekostet hat.“ Zwar habe man noch wieder eine Verschlechterung und dann auch wieder eine Verbesserung mit weiteren Überarbeitungen des Konzeptes erhalten, aber schließlich sei kurz vor Weihnachten der Überschuss für den Haushalt 2020 bei 750.000 Euro gelandet.

FDP: Konjunktur wird schwächer

Da gab es auch für die anderen Fraktionen nur zuzustimmen. Das tat die SPD mit Michael Stechele, auch die Bürger für Sundern: „Wir haben aber einige Einschränkungen“, so Andreas Bahde, der dann etliche Themen auflistete, die es zu beackern gelte. Kritik kam von den Liberalen, die zum Beispiel eine schon festgelegte Erhöhung der Gewerbesteuer in 2022 nicht mittragen wollen. Rüdiger Laufmöller mahnte, dass die Konjunktur abschwäche. Allerdings sieht auch die CDU diese Erhöhung nicht in Stein gemeißelt.

Lob sprach Grünen-Chef Guido Simon dafür an alle aus: Die Lösungen vieler Probleme zeige, dass der Konsens im Rat nicht so schlecht sei wie in der Öffentlichkeit erzählt werde. (wir berichten Samstag weiter)