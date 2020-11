Hachen: Hoher Schutz für Multiple-Sklerose-Patienten

Hachen. In der Sauerlandklinik in Hachen wäre ein Ausbruch des Corona-Virus besonders kritisch. Deshalb sorgt das Team auf vielen Ebenen vor.

Einen Ausnahmezustand bedeutet die Corona-Pandemie in der Sauerlandklinik: Fast alle Patienten dort gehören aufgrund ihrer Multiple-Sklerose-Erkrankung zur Risikogruppe.

Neurologische Spezialklinik Die Sauerlandklinik ist eine neurologische Spezialklinik mit Behandlungsschwerpunkt Multiple Sklerose . Die chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems kann das Gehirn und das Rückenmark gleichermaßen befallen. Nach Angaben der Klinik handelt es sich bei der MS – neben der Epilepsie – um eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen . Das Alter bei Beginn der Erkrankung liegt zumeist zwischen 20 und 40 Jahren .

Viele werden mit Medikamenten behandelt, die das Immunsystem unterdrücken und den Körper für das Virus so noch angreifbarer machen. „Zusätzlich ist die Sondersituation bei uns, dass die Patienten aus ganz Deutschland kommen“, erklärt Geschäftsführer André Kampmann.

Deshalb sind umfassende Schutzmaßnahmen nötig. Bisher gab es im Umfeld der Klinik keinen Corona-Fall und die Verantwortlichen tun alles dafür, dass das auch so bleibt. Denn ein Ausbruch in der Klinik wäre besonders kritisch. „Seit Beginn der Pandemie gilt ein Besuchsverbot. Wir empfehlen allen Patienten außerdem schon in den Tagen vor der Aufnahme eine Kontaktreduzierung“, sagt Kampmann.

Wer typische Symptome verspüre, solle gar nicht erst anreisen beziehungsweise zur Arbeit erscheinen. Bei der Aufnahme werden Corona-Schnelltests durchgeführt, außerdem wird bei jedem Patienten zweimal täglich Fieber gemessen. Ebenfalls regelmäßig getestet werden alle 220 Mitarbeiter. Rund 20.000 Euro hat die Klinik in Schnelltests investiert, etwa ein halbes Jahr soll die Ration reichen. „Der Kauf war die richtige Entscheidung, da sich die Lieferzeiten aktuell deutlich verlängern“, sagt Kampmann.

Schlechterer Zustand bei Aufnahme

Die Belegung war im ersten Halbjahr deutlich rückläufig, hat sich in den Sommermonaten aber schnell erholt. Im Oktober wurden mehr als 260 Patienten behandelt. Dabei handelt es sich laut Kampmann um einen der höchsten Monatswerte in den letzten Jahren. Insofern sorgt sich das Team nicht, dass Patienten ihren dringend nötigen Aufenthalt aus Angst vor einer Ansteckung verschieben.

André Kampmann ist Geschäftsführer der Sauerlandklinik in Hachen. Foto: Privat

Es sei jedoch zu bemerken, dass viele der MS-Patienten in schlechterem Zustand aufgenommen würden als sonst, weil sie zur Kontaktreduzierung auf einige ambulante Therapien verzichten möchten oder müssen, sagt der Geschäftsführer. Daher ist das Bestreben umso größer, den Betrieb in Hachen so lange wie möglich in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Nur noch ein Teil der Patienten kann im Speisesaal essen, viele essen auf ihren Zimmern. Auf allen Fluren muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden und an jeder Ecke gibt es Desinfektionsmittelspender. Auch viele Gruppenangebote entfallen derzeit – trotz dieser Einschränkungen im Klinikalltag ist es für die MS-Patienten wichtig, regelmäßig beziehungsweise bei akuten Schüben behandelt zu werden.

„Nur noch Einzelzimmer anzubieten wäre die nächste Eskalationsstufe“, sagt Kampmann. Das wolle man aber verhindern, denn es würde bedeuten, dass schwer betroffene Patienten länger auf eine Therapie warten müssten. Daher betont der Geschäftsführer: Das Schutzkonzept der Klinik werde immer wieder neu angepasst und man stehe in gutem Austausch mit dem Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. ! +++