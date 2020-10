Hachen: Grab von im Krieg gefallenen Soldaten verwahrlost

Was lange währt, wird endlich gut. Doch nicht immer ist das auch so.

Davon können Karl Zöllner und Josef Ricke vom Arbeitskreis Geschichte im Verein „Burgdorf Hachen“ und ihre Mitstreiter ein ziemlich langes Lied singen. Es handelt von einem grausamen Stück Hachener Geschichte in den letzten Kriegstagen. Und von einem Grab auf dem Hachener Friedhof.

Elf junge Panzergrenadiere aus dem Baltikum sterben bei Tieffliegerangriff

Doch von vorn: Die letzten Kriegstage waren in Hachen sehr verlustreich. Nach einem Bombenabwurf eines amerikanischen Jagdbombers starben elf junge Panzergrenadiere, sie stammten aus dem Baltikum und lebten in einer Baracke an der Röhr. Noch am Abend des 10. April wurden ihre sterblichen Überreste vom damaligen Hachener Pfarrer Augustinus Brechting beigesetzt.

Nur zwei Tage später stürzte eine deutsche Transportmaschine, die den Ruhrkessel versorgen wollte, nach Beschuss in Hachen auf den Bauernhof Messler-Hippel am Engelberg. Der Pilot hatte noch vergeblich versucht, auf den Wiesen notzulanden. Der Bauernhof ging in Flammen auf, es starben vier Besatzungsmitglieder und auf dem Hof ein Feierabendhelfer (63) durch Artilleriegeschosse.

Kurz darauf war Hachen eingenommen, der Krieg im Röhrort beendet. Nachdem Krieg wurden die Toten in ein Grab auf dem Hachener Friedhof umgebettet. Ein Grabstein erinnerte an fünf Männer, die wenige Stunden vor Kriegsende noch sterben mussten. Die Balten dagegen blieben außen vor.

Josef Ricke: „Die Besucher sehen im Moment nur ein ungepflegtes Grab“

Das Gefallenengrab auf dem Hachener Friedhof. Foto: Matthias Schäfer / WP Sundern

Während die Namen der Deutschen schnell gefunden waren, brachte erst eine Reise des früheren Hachener Journalisten Helmuth Schwartpaul ins Baltikum in den frühen 90er Jahren einige Klärungen.

Ein aus Litauen stammender Verwandter eines Grenadiers meldete sich sogar aus dem fernen Australien.

Inzwischen ist die Grabstätte auf dem Friedhof nicht mehr ansehnlich: „Die Besucher sehen im Moment nur ein ungepflegtes Grab“, erklärt Josef Ricke den Vorstoß des AK Geschichte.

Im Rahmen der Drucklegung des Buches über die dunklen Stunden in Hachen im Vorjahr nahm man den Faden wieder auf. Und so insistierte man beim Friedhofsamt der Stadt.

Bezirksregierung Arnsberg: „Kasse leer“

Damals sorgte dann die inzwischen pensionierte Ursula Mette dafür, dass es zu einem Treffen der Hachener mit der Bezirksregierung Arnsberg und dem Volksbund Kriegsgräberfürsorge kam. Eine Verbesserung des Zustandes würde der Volksbund finanzieren, hieß es damals. Es gab auch, so berichten Ricke und Zöllner, Einvernehmen über die weiteren Schritte.

Das war am 13. September 2019. Da hatte man noch Hoffnung, dass bis zum Volkstrauertag 2019 noch etwas passieren würde. Die Ernüchterung kam im Frühjahr: „Kasse leer“, wurde aus Arnsberg signalisiert.

Ein dicker Aktenordner voller Schriftwechsel zur Sache

„Aber das war nicht unser Thema: Schon 2005 hatte der Hachener Ortsring signalisiert, dass er die Kosten für eine Verbesserung des Grabens übernimmt, vor allem die Informationstafel bezahlt“, erinnert sich Karl-Zöllner. Inzwischen hat der früherer Kolping-Vorsitzende aus Hachen einen ganzen Aktenordner voller Schriftwechsel in der Sache. „Wir hatten dann gehofft, dass zur 75. Wiederkehr der schrecklichen Ereignisse im April 2020 eine Auffrischung der Erinnerung möglich war.“

Leider kam dem Gottesdienst mit Gedächtnis an die zahlreichen Toten dann die Corona-Pandemie in die Quere. „Die geplante Messe am Karfreitag wurde abgesagt, auch die Vorstellung der inzwischen aus verwitterungsresistentem Kunstharz schon fertiggestellten Info-Tafel. Die ist übrigens schon bezahlt“, erzählen die beiden AK-Mitglieder. Und einige Mitglieder sorgen auf dem Friedhof für Ordnung und entfernen Disteln und Unkraut oder eine neue bepflanzte Schale zu Allerheiligen.

„Wir möchten zeigen, wer hier liegt und warum. Mehr nicht.“

Zöllner und Ricke wollen nicht länger auf die höheren Instanzen warten: „Wir möchten zeigen, wer hier liegt und warum. Mehr nicht“, sagen sie. Sie empfinden gerade, dass die Bürokratie das Ehrenamt ausbremse. Die Archivlage sei in diesem Fall äußerst gut, da Augustinus Brechting alles minuziös in der Kirchenchronik festgehalten und Helmuth Schwartpaul vieles zu den Verstorbenen nach der Ostöffnung 1989 recherchiert habe.

Nun handelt der Arbeitskreis und zeigt am morgigen Sonntag erstmals die erstellte Tafel in Kopie in der Kirche beim Allerheiligen-Gottesdienst. Denn Fakt ist, dass die verstorbenen elf Balten noch immer auf dem völlig verwitterten Stein keinen Platz gefunden haben.