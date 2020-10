Freitag ist in Sundern der Tag der Sperrungen

Sundern. Tag der Sperrungen am Freitag, 9. Oktober: Zuerst kommt eine neue Fußgängerbrücke, am Abend beginnen die finalen Arbeiten an der Hauptstraße.

Der kommende Freitag wird zum Tag der Sperrungen in Sundern: Zunächst bleibt der Selscheder Weg ganztägig geschlossen, am Abend beginnt dann die Vollsperrung der Hauptstraße.

Die Stadtverwaltung informiert dazu im Detail über die Verkehrsbeeinträchtigungen. Dazu müssen Autofahrer auch immer noch die Baustelle am Kreisverkehr in der Röhre hinzurechnen. An der Röhrbrücke am Selscheder Weg ist am Freitag, 9. Oktober, das Einheben der neuen Fußgängerbrücke aus Aluminium mit Hilfe eines Autokranes geplant. Zwischen morgens um 5 Uhr bis nachmittags um 18 Uhr ist der Selscheder Weg im Bereich der Baustelle für den motorisierten Verkehr komplett gesperrt, heißt es von der Abteilung Verkehrsflächen. Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert. Wichtig: Die Zufahrt zur Mühlenstraße und zur Waldstraße über den Selscheder Weg ist für die Anlieger frei. Für den Fußgängerverkehr wird während der Vollsperrung ein Notgehweg über die angrenzende Straßenbrücke eingerichtet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich zu umfahren. „Sollten die Arbeiten schneller abgeschlossen werden können als geplant, wird die Straße auch schon früher für den Verkehr freigegeben“, sagt Diplom-Ingenieur Volker Broeske. Er bittet die betroffenen Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Ampel ist abgebaut

Die Arbeiten zum Bau der Linksabbiegehilfen auf der Hauptstraße sind so weit vorangeschritten, dass eine Ampelschaltung in dieser Woche nicht mehr notwendig ist. Zum Abschluss der Maßnahme wird die oberste Asphaltschicht auf der kompletten Breite der Fahrbahn erneuert und die Markierung wird bei entsprechender Witterung aufgebracht. Die bittere Nachricht: „Für diese Arbeiten muss der Bauabschnitt vollgesperrt werden“, so Volker Broeske (siehe Skizze).

Markierungsarbeiten folgen

Um die Beeinträchtigungen für den Durchgangsverkehr und die Anwohner so gering wie möglich zu

halten, werden die Arbeiten am kommenden Wochenende durchgeführt. Die Hauptstraße wird dazu am Freitag, 9. Oktober, ab etwa 17 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 11. Oktober, um 20 Uhr vollgesperrt. Dies wird zwischen den Grundstücken Nr. 160a/163 und Nr. 186 gegenüber dem Sportplatz passieren. Alle Grundstückszufahrten in diesem Bereich können mit Fahrzeugen nicht erreicht werden, Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge können nur im Notfall den Abschnitt befahren. Die Einsatzkräfte sind informiert.

Anlieger müssen außerhalb parken

Alle Verkehrsteilnehmer und insbesondere die direkt betroffenen Anlieger werden um Verständnis gebeten. Nach Abschluss der Baumaßnahme wird die Hauptstraße wieder für alle Verkehrsteilnehmer zur Verfügung stehen. „Nach einer Eingewöhnungsphase mit den Linksabbiegespuren wird diese Maßnahme sicher zur Entzerrung des Verkehrs auf der Hauptstraße beitragen und die verkehrliche Situation verbessern“, heißt es aus dem Rathaus.