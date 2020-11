Eiskalte Container für Impfserum aus Hachen

Hachen. Millionen Impfdosen müssen in Kürze durch das Land transportiert werden. Gut gekühlt in Containern aus Hachen.

Wenn in Kürze Serum für Corona-Impfungen von den Pharmafirmen zu den Impf-Zentren transportiert wird, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Technologie der Firma L & R Kältetechnik aus Hachen. „Wir arbeiten schon länger mit den Pharma-Firmen zusammen, denn nicht erst jetzt müssen sensible Wirkstoffe tiefgekühlt gelagert werden“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Sebastian Rüßmann zu der Rolle des Unternehmens in der Medizinbranche.

Pläne herausgeholt

Vor zwei Monaten, als der Beginn der Corona-Impfungen absehbar wurde, holte man die Pläne, die es schon seit längerer Zeit bei L & R für Lagerung von solchen Wirkstoffen gibt, ganz nach vorn: „Seit etwa sechs Wochen sind wir in der konkreten Planung“, so der technische Geschäftsführer André Rüßmann. Inzwischen gibt es auch schon einen ersten Auftrag. Alles weitere hängt noch in der Luft, denn noch sind viele Fragen rings um die größte Impfaktion in Deutschland offen: Wo gibt es Impfzentren? Wer fährt auf welchen Strecken von den Pharma-Herstellern dorthin?

Neben der Fertigung eines ersten Containers nach den nun geforderten Ansprüchen bereitet man sich aber auf wesentlich mehr Aufträge vor: „Wir könnten mehrere Container gleichzeitig bauen“, erklärt André Rüßmann.

Hohe Anforderungen

Und was sind die Anforderungen? Der Impfstoff muss bei mindestens 70 bis 80 Grad Celsius transportiert und gelagert werden. Dazu hat L&R Kältetechnik ein flexibles und wirtschaftliches Konzept entwickelt: ein Tiefkältelager, das in einem Industriecontainer eingebaut ist. Bisher hat das Familienunternehmen schon Erfahrungen mit Impfseren, Blutplasma, Stammzellen, Knochenmark und biomedizinischen Wirkstoffen gesammelt, die bei bis zu -80 Grad Celsius aufbewahrt werden. Diese Lager sind bei vielen Pharmafirmen im Einsatz, denn sie sind zuverlässiger, effizienter und energiesparender als Labortiefkühlschränke. Außerdem müssen diese einmal im Jahr technisch überprüft werden, somit sei die Lagerung im Tiefkältecontainer auch kostensparender.

Mehrstufige Kältetechnik

Die Grundidee für den jetzigen Corona-Impfstoff: Die -80 Grad Lagerzelle mit einem -20 Grad Vorraum

wird zusammen mit der zugehörigen redundanten, mehrstufigen Kältetechnik in einem Industriecontainer eingebaut, um pharmagerecht und zugleich flexible Lagermöglichkeiten für Millionen von Impfdosen zu gewährleisten.

Die Kälte produzieren zwei hoch effiziente Anlagen, die jede für sich ein dauerhaftes Temperaturniveau unterhalb von -70 Grad sicherstellt. Sollte mal eine Anlage ausfallen, übernimmt automatisch der zweite Kreislauf die Tiefkälteerzeugung. „Dazu bieten eine optional erhältliche Notstromversorgung oder eine Stickstoff-Notkühlung eine nochmals höhere Sicherheit“, sagt Sebastian Rüßmann.

Flexibles Innenleben

Das Innenleben des Containers wird den Vorstellungen des Auftraggebers angepasst: „Da ist alles denkbar,

Modell eines Lagercontainer von L&R im Schnitt. Foto: L&R Kältetechnik / WP Sundern

von Palettenstellplätzen über Regale bis zu Schubladensystemen“, erklärt André Rüßmann. Die hochwirksame Isolation, schon vielfach bei L&R erprobt, gewährleistet dem Kunden einen niedrigen Wärmedurchgangseffizienten: „Das erhöht die Temperatur-Haltedauer und senkt den Energiebedarf“, so die beiden Geschäftsführer. Und noch einen Vorteil haben sie auf ihrer Seite: „Durch die langjährige Zusammenarbeit mit der Pharma-Industrie kennen wir die Anforderungen, die es in der Pharmawelt gibt, also die GMP-gerechte Dokumentation zum Beispiel. Das sind die Grundsätze und Leitlinien der Guten Herstellungspraxis (GMP) für Humanarzneimittel“, erklärt Sebastian Rüßmann. Dazu gibt es eine Touch Panel Steuerung, die Vorgänge visualisiert.

Auch in Zukunft nutzbar

Und was ist nach der Welle der Corona-Impfungen? „Die Containerbauweise sorgt dafür, dass sie über ihre Lebenszeit hinweg auch an anderen Standorten und für andere Aufgaben eingesetzt werden“, so der geschäftsführender Gesellschaft und Gründer von L&R Kältetechnik, Burkhard Rüßmann. Dann etwa bei Umbauten in Pharmafirmen oder bei Platznot in deren Lagern.