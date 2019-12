Einbrecher Einbruch in Einfamilienhaus an der Straße „Zur Melmke“

Sundern. Nach einem Einbruch in Sundern, Zur Melmke, ermittelt die Kripo - und sucht mögliche Zeugen.

In der Straße „Zur Melmke“ wurde am bereits am Mittwoch, 11. Dezember, zwischen 16.30 Uhr und 18.15 Uhr in ein frei stehendes Einfamilienhaus eingebrochen.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, konnten die Täter diverse Gegenstände entwenden. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Sundern, 02933-90 200.