Coronavirus: Kein Hallenreitturnier in Hellefeld

Diese von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) im Januar 2020 zur Verfügung gestellte Illustration zeigt das neuartige Coronavirus.

Arnsberg/Sundern. Corona und kein Ende der Absagen. Wir informieren deshalb weiter laufend über die Folgen des Virus in unserer Region und vorsorglichen Maßnahmen.

Samstag 10 Uhr

Das Hallenturnier des RV Hellefeld e.V. wird in diesem Jahr nicht stattfinden. In Folge des Corona Virus haben sich der Vorstand, Vereinsmitglieder sowie Reiter und Reiterinnen in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt schweren Herzens dazu entschlossen das Turnier zum Wohle Aller abzusagen. Die Vorfreude auf ein sportliches Wochenende war groß und die Vorbereitung liegen bereits. Dennoch wird diese verantwortungsbewusste Entscheidung respektiert.

Der RV Hellefeld hofft nun, dass sich die Lage bis zum bevorstehenden Außenturnier beruhigt, so dass dieses wie geplant vom 21. bis zum 24. Mai 2020 stattfinden kann.

Freitag 15 Uhr

Die Brauerei Veltins streicht alle Besichtigungen - wegen der Gefahren durch das Coronavirus. Wann Besucher wieder zugelassen werden, ist offen. Die Brauerei Veltins sagt vorerst alle Termine für Besichtigungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab. Zwischen 150 und 200 Personen besuchen das Unternehmen üblicherweise pro Woche und lassen sich über den Brauvorgang und die Produktion informieren; im Anschluss sind sie zum Umtrunk in die Schützenhalle der Grevensteiner Bruderschaft eingeladen.

Zumindest für zwei Wochen

Jetzt entschied das Unternehmen, dass alle Termine ab der elften Kalenderwoche abgesagt werden. Die Regelung gilt „bis auf Weiteres“, zumindest aber für zwei Wochen. Danach soll die Lage neu bewertet werden. „Wir folgen den allgemeinen Empfehlungen zum Schutz vor dem Coronavirus“, sagte Pressesprecher Ulrich Biene.

„Keine Kasse! steht auf einem Schild auf diesem Messegelände in Berlin. Viele Veranstaltungen werden wegen des Coronavirus abgesagt worden. Veltins versprach: Sobald sich die Situation normalisiert, will die Brauerei auf die betroffenen Gruppen zukommen und zeitnah einen neuen Termin vereinbaren. Bislang waren Besuchergruppen immer montags und dienstags auf dem Gelände der Brauerei in Grevenstein.

Absage gilt auch für Urlauber

Die Absage gilt auch für die offenen Besichtigungen: Dienstagsvormittags waren vor allem Urlauber willkommen, die auf Hinweis der Touristiker in kleinen Gruppen bei Veltins vorbeikamen und so während ihres Aufenthalts im Sauerland die Brauerei kennenlernen konnten. Absage Der Berg rockte im vergangenen Jahr. Für 2020 ist die Party jetzt abgesagt.

Der Betrieb der Brauerei Veltins läuft vollkommen normal. Im Hochsauerlandkreis ist bislang noch kein Corona-Fall aufgetreten. Es gab vorsichtshalber drei Quarantäne-Fälle, einer ist noch nicht abgeschlossen, zwei endeten ohne Erkrankung.

Freitag 12 Uhr:

Die Reihe der Absagen wegen des Corana-Virus geht auch heute weiter: So eben meldet der katholische Marien-Kindergarten, dass aus gegebenem Anlass der Klamöttchenmarkt am 28. März in der Schützenhalle Hachen von der kath. Kita St. Marien – Hachen leider aus Vorsichtsmaßnahmen abgesagt werden muss. „Wir bitten um Ihr Verständnis“, so die Kindergartenleiterin Ute Sieland.

Donnerstag

Die Welt ist ein Dorf - Das bewahrheitet sich in diesen Tagen: So sagt gerade das Gymnasium Laurentianum Arnsberg den heute in der Zeitung angekündigten Vortrag des Holocaust-Zeitzeugen Salomon „Sally“ Perel am Montag, 16. März, im Sauerland-Theater wieder ab: „Gestern war noch alles geplant - heute müssen wir leider die Veranstaltung mit Sally Perel absagen. Israel hat neue Einreisebestimmungen verhängt, die Herrn Perel eine Tournee im März leider nicht ermöglichen“, schreibt die Schule. Ein Nachholtermin sei in Planung, eventuell im Juni. https://www.waz.de/staedte/arnsberg/feuerwehr-arnsberg-sagt-jahresdienstbesprechungen-ab-id228610061.html