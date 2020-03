In Zeiten der Coronakrise hat sich das Engagement von Menschen für Menschen enorm gesteigert – für Menschen, wohl gemerkt, denn bei Haustieren gibt es noch Nachholbedarf.

Brigitte Mathes hat diese Lücke erkannt – und geschlossen: Davon profitieren ab sofort in Sundern sowohl „Hund, Katze, Maus“ als auch deren Besitzer – vor allem Menschen, die durch das Virus besonders gefährdet sind.

„An alles wird gedacht, nur nicht an Tiere“, stellt Brigitte Mathes im Gespräch mit dieser Zeitung fest. „Weil wir alle im Moment wegen Corona in einer schwierigen Situation leben müssen und ich ohnehin im Tierschutz aktiv bin, biete ich mich ab sofort als ehrenamtliche Fahrerin in ganz Sundern an“, so die Ameckerin weiter.

Sundern Ehrenamtlicher Service ist natürlich kostenlos Wer Brigitte Mathes um Hilfe bitten möchte, kann sie telefonisch erreichen, mobil, unter der Nummer 0157-54741598. Kontakt auch per E-Mail, an: timmy­­­_11@freenet.de Benötigt werden in jedem Fall Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Hilfesuchenden; und seine Bedürfnisse. Nach erfolgter Kontaktaufnahme werden Brigitte Mathes oder eine ihrer Kolleginnen so schnell wie möglich aktiv, um die gewünschte Dienstleistung für Mensch und Tier zu erledigen. Der Service ist ehrenamtlich und kostenlos.

Mit ihrer „Vier Pfötchen Hilfe“ möchte sie besonders alte Menschen mit Tieren erreichen, die in der jetzigen Situation keine Möglichkeit haben, ihre Lieblinge rundum zu versorgen.

„Was machen Mitbürger, die gar nicht mehr raus können oder dürfen“, hat sich die Tierschützerin gefragt. Wie kommen sie zum Beispiel an Futter, an Medikamente – und was, wenn die Fellnase oder Samtpfote dringend zu einem Tierarzt muss? Eine Grundversorgung für eingeschränkte Menschen mit Haustier(en) muss vorhanden sein, macht Brigitte Mathes klar. Also schwingt sie sich bei Bedarf in ihr Auto und düst los! Natürlich ehrenamtlich, unter Beachtung aller Schutzvorkehrungen im Umgang mit dem Coronavirus – unkompliziert und so schnell wie möglich. (Kontaktaufnahme: siehe Infokasten).

Ganz allein ist sie dabei nicht; zwei ebenfalls im Tierschutz engagierte Freundinnen haben zugesagt, bei Bedarf mithelfen zu wollen. „Außerdem stünde mein Mann nach Feierabend zur Verfügung“, erklärt Brigitte Mathes, die ihren kostenlosen Service im gesamten Stadtgebiet von Sundern anbietet. Mehr wäre des Guten sicher auch zuviel… „Aber wer etwas Ähnliches in Arnsberg oder anderen Orten im Sauerland auf die Beine stellen möchte, kann sich gerne mit mir austauschen“, bietet sie an. Auch die – temporär geschlossene – Tiertafel in Hüsten könne sich im Notfall zwecks Transport von Futter melden. Das wird dann im Zoomarkt gekauft und – so schnell es geht – bis vor die Haus- oder Etagentür der Bedürftigen geliefert. Direkter Kontakt lässt sich so – wie vom Gesetzgeber derzeit eingefordert – vermeiden.

Für die Ameckerin – selbst Hundebesitzerin (Hündin Linxy machte vor gut einem Jahr als Lebensretterin auf sich aufmerksam:

) – ist diese Art spontaner Hilfe selbstverständlich; es wäre toll, wenn sich weitere Helfer und Nachahmer in anderen Kommunen finden würden!