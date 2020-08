CDU Sundern will „Anpacken. Richtig machen.“

Stockum. Anpacken. Richtig machen. - Das ist der Titel des Wahlprogramms der CDU für den 13. September.

Im Herzen von Stockum, im Landgasthof Willecke am Stockumer Markt, stellte die CDU Sundern jetzt ihr Wahlprogramm vor. Und wer denkt, es ging nur darum eine Lokalität zu finden, das Freitagmittag geöffnet hat, der irrt: „Die Dörfer liegen mir sehr am Herzen“, erklärt dann auch der CDU-Bürgermeisterkandidat Georg Te Pass den Ort und den Sinn.

Das Wahlprogramm 2020 „Anpacken. Richtig machen.“ hat eine junge Mannschaft, im Durchschnitt 40 Jahre, erstellt.“ Wir sind stolz darauf“, sagt Parteivorsitzender Stefan Lange. Es gehe im Prinzip darum, den Stillstand in Sundern zu beenden und einen Neustart zu wagen. Ein Vielzahl von Köpfen heran mitgearbeitet, auch der Kandidat Georg Te Pass: „Denn uns gibt es nur als Gesamtpaket“, sagt dieser dann auch.

Das Thema Bildung verbindet die CDU mit dem Wort Nachhaltigkeit: „Starke Kinder, starke Jugend“, sagt Claudia Hachenei dazu: „Vor allem aber unser alter Wahlspruch ,Kurze Beine, kurze Weg’ steht weiterhin für den Erhalt der Grundschulen in den Orten. Dazu müsse die schulische Infrastruktur gestärkt werden; „Wir benötigen Fachkräfte für den Support, das können die Lehrer nicht auch noch schaffen.“ Nicht zu vergessen Die Sanierung und Instandhaltung der Schulen sowie die Fortführung der engen Zusammenarbeit.

Moderne Infrastruktur, sagt Sebastian Booke, sei die Schlüsselposition für die Stadt. „Wir sind immer gern als Stauziel genannt, aber wir müssen ermöglichen, dass die Berufspendler schnell in die umliegenden Betriebe kommen.“ Man wolle neue Kreisverkehr bauen, um Staus abzubauen. Alles mögliche tun, um im Rahmen der Ortsumgehung in Olpe auch die Bauernautobahn fortzusetzen, um Sundern im Osten zu entlasten. Und man will die Trasse (!) der Röhrtalbahn erhalten: „Das ist zwingen notwendig, denn wir brauchen ein funktionierendes Verkehrswegkonzept. Auch für neue Fortbewegungsformen“, sagt Booke. Er denk da an Elektrobusse oder eine mögliche Ortsumgehung in Hachen. Gleichzeitig will man das Radwegenetz, auch mit Anschluss an den Ruhrtalradweg, ausbauen.

Starke Wirtschaft: „Noch arbeitet die Wirtschaftsförderung mit angezogener Handbremse, das muss anders werden“, erklärt Stefan Lange. Forciert werden müsse der Breitbandausbau überall im Stadtgebiet.

Weitere Forderungen sind der Bürokratieabbau, Ausweitung der Gewerbeflächen: „Wir haben die letzten fünf Jahre herumgeeiert“, ist Lange selbstkritisch. „Wir möchten ein starkes Mandat, um Entscheidungen zu treffen.“

Einen starken zusammenhalt der Generationen fordert die CDU. Die verschieden Bedarfe müssten sich widerspiegeln; findet Sibylle Rohe-Tekath. So fordert die CDU, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken, Busverbindungen zu erhalten und Familienfürsorge und Pflegeangebote finanziell zu unterstützen. Auch die Lücke in der Pfleg müsse geschlossen werden.

Kultur- und Sportförderung müsse in der Stadt wieder zu einer verlässlichen Größe werden, formuliert Tim Hoffmann die Forderung der CDU. Die Förderung sein ein Stück Lebensqualität, zugleich aber auch ein Stück Wirtschaftsförderung,d enn es werde bei Berufs- und Standortwechseln schon auf diese Faktoren geschaut. Dazu müssten aber die Etats angehoben werden. Und auch im Sport müsse Sundern wieder besser werden: „Wir werden uns voller Inbrunst dafür einsetzen“, so Hoffmann.

Starke Dörfer, starke Stadt brachte es Georg Te Pas auf den Punkt. Denn die Hälfte der Bürger wohne in einem Dorf: „Alle bisher genannten Punkte müssen auch in den Dörfern wahrgenommen werden“, findet er.

„Heute an morgen denken“, sagt Fabian Blome, Kandidat der JU Sundern für den Rat. Man wünsche sich pragmatische Taten vor Ort, nicht radikale: ÖPNV-Ausbau, Radwegebau und mehr Ladenetze sind nur einige Beispiele. Und bei Neubauten der Stadt sollte die Photovoltaikanlage auf den Dächern der städtischen Neubauten gleich mitgedacht werden.