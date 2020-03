Arnsberger Pendler aufpassen: Nächtliche Sperrung auf A 44

Arnsberg/Werl. Achtung Pendler in Richtung Dortmund und Gegenrichtung: Ab Montag, 9. März, gibt es Sperrungen auf der A 44.

Pendler aufgepasst, in der kommenden Woche gibt es Sperrungen auf der A 44: Diese wird in Fahrtrichtung Dortmund zwischen der Anschlussstelle Unna-Ost und dem Autobahnkreuz Dortmund/Unna in der Montagnacht (9./10. März) und Dienstagnacht (10./11. März) voll gesperrt, in Fahrtrichtung Kassel gibt es Vollsperrungen zwischen der Anschlussstelle Unna-Ost und dem Autobahnkreuz Werl in der Mittwochnacht (11./12. März) und Donnerstagnacht (12./13. März).

20 Uhr Beginn

Die Sperrungen, so Straßen NRW, beginnen jeweils um 20 Uhr und dauern bis zum Morgen um fünf Uhr. Umleitungen über die B1 werden ausgeschildert. Zusätzlich steht auf der jeweiligen Gegenrichtung - also Montag- und Dienstagnacht in Richtung Kassel sowie Mittwoch- und Donnerstagnacht in Richtung Dortmund - nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Einrichtung der Vollsperrungen und einspurigen Verkehrsführungen werden jeweils etwas vorher beginnen, dabei ist bereits mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm muss in den vier Nächten umfangreiche Fahrbahnschäden beseitigen und investiert dafür 170.000 Euro aus Bundesmitteln.