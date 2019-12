Amecke. Was passiert am alten Amecker Freibad? Zunächst wird das jetzt in den Fraktionen beraten. Im Frühjahr geht es dann zurück in den Ausschuss.

Amecke: Keine Entscheidung für Freibad-Areal

Kurze Frage: Bleibt das alte Freibad-Gelände am Amecker Welschenberg weiterhin ein Schandfleck oder tut sich dort etwas kurzfristig? Kurze Antwort: Nein. Einen wichtigen Schritt machte der Aussschuss für Stadtentwicklung in der jüngsten Sitzung, indem er die von der Stadtverwaltung zusammengestellte Matrix von möglichen Nutzungen an die Fraktionen verwies. In der zweiten Sitzung in 2020 soll dann erneut diskutiert werden, wohin die Reise gehen wird.

Einen starken Vorschlag hatte Ratsherr Bernd Schwens von der SPD: „Wir sprechen einen Gartenbauer wie Klute an, der soll das Becken mit Erde zu kippen. Dann bereiten wir die Fläche auf und haben schließlich etwas Ansehnliches.“ Andere Vorschläge hatte Antonius Becker von den Grünen: „Das Ko-Dorf lebt wohl in anderen Kommunen weiter. Wir könnten auf der Fläche dort in abgeänderter Form ein Feriendorf bauen, in dem Fachkräfte wohnen.“ So könne der Einstieg ins Berufsleben im Sauerland gelingen, in der Zwischenzeit könnten sich die neuen Fachkräfte dann überlegen, ob sie bleiben wollen, und wenn ja, eine Wohnung oder ein Haus suchen. Becker weiter: „Andere Kommunen versuchen gerade mit hohem Aufwand für so etwas Flächen zu finden. Wir haben sie.“ Er appellierte an den Ausschuss, in Planungs- und Entscheidungskraft voranzukommen.

Tiny-Houses eine Lösung

Tim Hoffmann von der CDU pflichtete Becker bei, dass etwa in Brandenburg sogenannte Tiny-Houses auf

dem Vormarsch seien, da in Berlin die Mieten nicht mehr zu zahlen seien. Das Ko-Dorf sei eine gute Idee gewesen, ärgerlich aber, dass die Initiatoren um Frederik Fischer die Termine in der Region „gerissen“ hätten. Es zeige, dass sie es hier nicht wollten. Die Frage, auch zur Idee von Antonius Becker, sei, ob die Stadt das alleine könne oder auch dürfe. Er bat auch die städtische Wirtschaftsförderin Julia Wagener etwas zum sogenannten Sorpe-Lab in einem der nächsten Ausschüsse zu sagen. Dahinter verbirgt sich die Idee, ein Co-Working-Space in Dorfform zu entwickeln. Es gebe auch Möglichkeiten mit Seminar- und Veranstaltungsräumen kreative Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft anzustoßen. Im Februar fahre die Arbeitsgruppe nach Nordkirchen, um ein ähnliches Projekt zu besichtigen. Man frage derzeit in der heimischen Wirtschaft ein grundsätzliches Feedback ab, auch bei der Wissenschaft.

Ein Plädoyer für die Zurückstellung aller Pläne, bis alle Grundstücksfragen geklärt seien, gab es dann von Klaus Tolle. Darauf folgte aber auch vehementes Kopfschütteln bei Ameckes Ortsvorsteherin Monika Krick. Tolles Fazit: „Uns läuft nichts weg, außerdem fehlen in der Verwaltung Planer.“

Gute Zwischenlösung?

Andreas Bahde (Bürger für Sundern) pflichtet ihm bei und zog in Erwägung, ob nicht in der Zwischenzeit der Schwens-Vorschlag durchzuführen sei. SPD-Meinung dazu: „Zunächst die Richtung der angepeilten Möglichkeiten auf der Fläche bestimmen“, so Jürgen ter Braak

Hanns-Rüdiger Fehling von der FPD riet dazu, die von der Verwaltung zusammengestellte Matrix zunächst in die Fraktionen zu verweisen: „Wir sollten die Becken nicht zu kippen, denn dann tun wir den zweiten Schritt vor dem ersten“, riet er von dieser Übergangslösung ab. Auch Fachbereichsleiter Lars Ohlig merkte an, dass es besser sei, zunächst die grundsätzliche Richtung festzulegen, und dabei auch die Grundstücksfragen im Auge zu behalten, wie von Klaus Tolle vorgeschlagen.