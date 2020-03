Seit dem frühen Morgen sitzt im Rathaus der Stab für außergewöhnliche Ereignisse, denn ein solches ist Corona auch für die Stadt Sundern. Am Nachmittag gab es dann die ersten Ergebnisse für die Stadt und ihre Einwohne: Es gilt damit ein Maßnahmenkatalog zur Eindämmung des Coronavirus im Stadtgebiet Sundern.

„Nachdem innerhalb von 48 Stunden weitere Infektionen im Stadtgebiet Sundern festgestellt wurden, hat sich der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) entschlossen, die weitere Ausbreitung des Coronavirus durch wirksame und weitgehende Maßnahmen einzudämmen, die ab sofort in Kraft treten“, sagt der Pressesprecher des SAE, Jürgen Voss.

Verständnis erhofft

Der SAE und der Bürgermeister hoffen auf das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger für die teils großen

Einschränkungen. „Diese wurden nach sorgfältiger Abwägung in mehreren Sitzungen und der ständigen Beobachtung der Verbreitung des Virus getroffen“, berichtet Voss über den Verlauf am Freitag. „Damit wollen wir unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich schützen. Insbesondere diejenigen, die zu den Risikogruppen gehören.

Kindertagesstätten

Im Stadtgebiet Sundern werden sämtliche 17 Kindertagesstätten aller Träger ab Montag, 16. März, geschlossen. Für die Betreuung der Kinder von Eltern in kritischen Berufen, die zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge notwendig sind (Arztpraxen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Rettungsdienst etc.) werden Notgruppen in den Kitas Hachen und in der Kernstadt (Settmeckestraße) eingerichtet.

Schulen

Ebenfalls schließen sämtliche Schulen (weiterführende und Grundschulen) des Stadtgebietes Sundern nach der vom SAE dringend erwarteten Weisung des Schulministeriums NRW in der kommenden Woche. Nach den uns vorliegenden Informationen soll die Betreuung für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-6 in den jeweiligen Schulen sichergestellt werden. Nähere Informationen erteilen die Schulleitungen und sind über die jeweiligen Homepages der Schulen abzurufen

Städtische Veranstaltungen

Bis einschließlich Ostern, Montag, 13. April, werden vorerst keine städtischen Veranstaltungen stattfinden und städtische Kultur- und Sporteinrichtungen (Bibliothek, Turnhallen, Hallenbad, Gammon und Haus des Gastes) werden für die Öffentlichkeit geschlossen.

Untersagung

Untersagt werden seitens der Ordnungsbehörde der Stadt Sundern alle öffentlichen Veranstaltungen und Versammlungen. Hierzu zählen alle öffentliche Versammlungen von Vereinen und Organisationen, Sportveranstaltungen und Spielbetrieb, Veranstaltungen rund um das Abbrennen von Osterfeuern, Dia-Vorträge, Altentage und ähnliches. Unterschieden wird nicht, ob Veranstaltungen in Gebäuden oder im Freien stattfinden.

Diese Anordnung gilt zunächst bis mindestens einschließlich Ostern. Vereinsinterne Veranstaltungen (Sportabende, Training, Probenbetrieb von Gesangs- und Musikvereinen, Vorstandssitzungen etc.) betrifft diese Regelung nicht. Jedoch sollte aus Gründen der Vernunft im Einzelfall abgewogen werden, ob auch hier freiwillige Einschränkungen in Kauf genommen werden und Veranstaltungen abgesagt werden. https://www.wp.de/staedte/arnsberg/coronavirus-arnsberger-osterfeuer-abgesagt-id228685867.html

Stadtverwaltung/Stadtwerke

Die Stadtverwaltung im Rathaus und die Stadtwerke in der Röhre werden für den Publikumsverkehr geschlossen. In dringenden und nicht aufschiebbaren Fällen können Einzelgespräche vereinbart werden. Selbstverständlich stehen die Mitarbeiter digital und telefonisch zur Verfügung. Einziger Anlaufpunkt im Rathaus ist das Bürgerbüro. Hausinterne Hygienemaßnahmen sind hier zu beachten und zu befolgen. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass es aufgrund der getroffenen Maßnahmen zu Einschränkungen und Verzögerungen kommen kann.

Politik

Die Pflichtsitzungen der politischen Gremien (Rat und Hauptausschuss) werden nach jetzigem Stand zu den geplanten Terminen stattfinden. Ein Zugang wird Besuchern der öffentlichen Sitzungen jeweils nur ermöglicht, nachdem die Personen- und Kontaktdaten aufgenommen wurden und die für die Stadtverwaltung geltenden Hygienemaßnahmen erfüllt werden. Sitzungen, die nicht dringend erforderlich sind, werden abgesagt.

Hotline des HSK

Der Hochsauerlandkreis hat als zuständige Behörde eine Hotline eingerichtet, die montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 13 Uhr erreichbar ist. Unter der Telefonnummer 0291 94-2202 können sich betroffene Bürgerinnen und Bürger melden und dort ihre Fragen zum Corona-Virus stellen. Insbesondere in Verdachtsfällen soll im ersten Schritt die Hotline angerufen werden. In diesen Fällen und um eine weitere effektive Eindämmung des Virus zu gewährleisten bitte keine Besuche in Arztpraxen und Krankenhäusern ohne vorherige telefonische Absprache. https://www.wp.de/staedte/arnsberg/wichtiges-zum-umgang-mit-corona-in-arnsberg-sundern-id228686597.html

Hygiene

Durch eine sorgfältige Hygiene kann die Ausbreitung ebenfalls gut eingedämmt werden. Daher noch einmal die wichtigsten Regeln mit der dringenden Empfehlung zur Einhaltung:

- Mehrmals täglich gründliches Händewaschen für mindestens 30 Sekunden, insbesondere nachdem Türklinken, Geld usw. berührt wurden und bevor Speisen zubereiten oder eingenommen werden.

- Möglichst nicht mit den Händen ins Gesicht zu fassen.

- In die Armbeuge niesen statt in die Hände.

- Geschlossene Räume mehrmals täglich lüften.-

- Verzicht auf Hände schütteln.

„Die Stadt Sundern bittet um Verständnis für die getroffenen Regelungen. Schütz Dich selbst und andere“, sagt Jürgen Voss abschließend.

Stand der Erkrankten

In der Stadt Sundern gibt es nach aktuellem Stand bekanntlich einen erstenbestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion. Der Mann aus Hachen befindet sich seit Samstag, 7. März, mit seiner Familie in häuslicher Quarantäne. https://www.wp.de/staedte/arnsberg/corona-virus-legt-verwaltungsspitze-des-hsk-teilweise-lahm-id228689565.html