Stadt erlaubt wieder Nutzung von Plätzen und Hallen

Handball wird in der Glückauf-Halle erst in der 23. Kalenderwoche wieder erlaubt sein.

Sprockhövel In dieser Woche werden auch in Sprockhövel wieder Sportplatzanlagen und Turn- und Sporthallen geöffnet.

Die Nutzung der Sportplatzanlagen und der Turn- und Sporthallen wird nach Auskunft der Stadtverwaltung Sprockhövel in Absprache mit dem Stadtsportverband erst erlaubt, wenn in der Eigenverantwortlichkeit der Vereine für die Nutzung entsprechende Hygieneschutzpläne von diesen dem Stadtsportverband vorgelegt wurden. Da hierfür entsprechende Vorbereitungszeit notwendig war, wurden die Sportplatzanlagen erst im Laufe dieser Woche geöffnet.

Kontaktsport startet erst in der 23. Kalenderwoche

Die Turn- und Sporthallen werden erst in der kommenden Woche geöffnet, die Glückauf-Halle an der Dresdener Straße in Niedersprockhövel erst nach Pfingsten, also Anfang Juni. Erst in der darauffolgenden Woche soll dann auch wieder Kontaktsport wie zum Beispiel Handball erlaubt werden.

Allgemeine Corona-Regeln einhalten

Die allgemeinen Regeln der Coronaschutzverordnung sind dabei grundsätzlich einzuhalten. Der Abstand zwischen Personen von eineinhalb Metern und die strikte Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen müssen gewährleistet sein. Dusch-, Wasch-, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstige Gemeinschaftsräume dürden nicht genutzt werden. Zudem sind Zuschauerbesuche vorerst untersagt. Bei Kindern unter zwölf Jahren ist jedoch das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig.

Mindestpersonenzahl einhalten

Die Nutzungszeiten von Turn- und Sporthallen für die einzelnen Sparten der Vereine erfolgt nach den an die Zentrale Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS) gemeldeten Belegungszeiten. Wie in der Vergangenheit auch ist die Nutzung nur zulässig mit einer Mindestpersonenzahl von fünf plus ein Trainer oder Betreuer, teilt die Stadt Sprockhövel mit.