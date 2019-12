Sprockhövels Wirtschaft und Tourismus voranbringen

Das Team in der Stadtverwaltung ist wieder komplett: Maren Schlichtholz ist die neue Wirtschaftsförderin in Sprockhövel. Die 25-Jährige folgt damit Myrjam Passing, die noch vor Ablauf ihrer Probezeit Ende September ihren Abschied genommen hat, weil die täglichen Anfahrtzeiten vom Wohnort Köln zu lang waren.

Schlichtholz schätzt eigenständiges Arbeiten

Und es ist erneut eine Fachkraft aus Bayern, die sich mit viel Energie um die Themen Wirtschaftsförderung, Tourismus und Einzelhandel kümmern will. Die gebürtige Münchnerin lebt mit ihrem Freund in Herdecke und hat so gleich die Anbindung an die Region Ennepe-Ruhr. Schlichtholz kommt von der Regionalen Wirtschaftsförderung im Frankfurter Raum und hat im Gespräch keine Mühe, von der beruflichen Verbesserung hier in Sprockhövel zu berichten. „Im Gegensatz zur Metropole Frankfurt habe ich hier bessere Möglichkeiten, meine Tätigkeit inhaltlich zu gestalten. Der Beigeordnete Volker Hoven räumt mir hier zu seiner eigenen Entlastung viel Eigenständigkeit in der Arbeit ein“, sagt die BWL- und Tourismus-Absolventin mit Masterabschluss in Tourismus und Regionalplanung. „Ich habe hier deutlich mehr als in Frankfurt die Fäden in der Hand, lerne zügig die Repräsentanten der lokalen Wirtschaft und des Einzelhandels kennen, bin aber auch Ansprechpartner für Einzelhändler“, so Maren Schlichtholz. Das Format des Unternehmerfrühstücks, das zwischenzeitlich eingeschlafen war, will sie wiederbeleben. „Es hat viele Vorteile, wenn unsere Unternehmer untereinander in Gespräch und Austausch sind.“

Alleinstellungsmerkmal Zweipoligkeit

Sprockhövel findet die 25-Jährige schlicht reizvoll: „Die Zweipoligkeit kann man auch durchaus als Alleinstellungsmerkmal sehen.“ Zurzeit steht die Erstellung einer Tourismus-Broschüre im Zentrum ihrer Tätigkeit. „Wir müssen auf den einschlägigen Messen wirkungsvoll für uns werben können. Diese Stadt im Grünen hat sehr viel Potenzial.“ Zu ihren Hauptaufgaben gehört für sie auch das Netzwerken durch Messen und die Vermarktung von Gewerbeflächen. Nach einem Monat im Rathaus bringt die gewinnend auftretende Fachfrau Struktur in ihren komplexen Job. Und sie möchte für alle Interessierten erreichbar sein: Zu den Bürozeiten geht das unter 02339/917-347.