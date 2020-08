Sprockhöveler Familie positiv auf Corona getestet

In zwei Zelten auf einer Parkpalette am Schwelmer Kreishaus werden die Abstriche genommen werden. Der Start ist für Dienstag geplant.

Sprockhövel. Das Thema Reiserückkehrer erreicht Sprockhövel. Eine Familie ist von Corona betroffen, die Testergebnisse von zwei Kindern liegen noch nicht vor.

Positiv getestete Reiserückkehrer haben erstmals Folgen für Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis. In Sprockhövel gibt es nach Informationen der Kreisverwaltung eine Familie, die bei der Wiedereinreise nach dem Urlaub ein positives Corona-Testergebnis ablieferte. Die Ergebnisse der Abstriche bei den beiden Schülern liegen allerdings noch nicht vor.

Klassen wurden noch nicht geschlossen

Da diese und weitere Kinder aus kreisangehörigen Städten nach dem Ende der Schulferien bereits in ihren Schulen gewesen sind, hat das Kreisgesundheitsamt umfangreiche Recherchen eingeleitet. Besagte zwei Kinder aus der Familie in Sprockhövel besuchen die Mathilde-Anneke-Schule in Niedersprockhövel und die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule des Kreises in Haßlinghausen. Da es sich um weiterführende Schulen mit der Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen handelt und aktuell noch kein bestätigter Fall vorliegt, hat das Gesundheitsamt die Klassen nicht geschlossen. Ob das so bleiben kann, hängt ab von den ausstehenden Testergebnissen.

Lob für Kooperation durch Schulen

Lange Zeit galt Sprockhövel als coronafrei. Amtsärztin Dr. Sabine Klinke-Rehbein lobt in diesem Zusammenhang die Schulen: „Bei unseren Recherchen und Einschätzungen, was an den einzelnen Schule jetzt gemacht werden muss, haben uns die Schulen mit ihren Vorkhttps://www.waz.de/staedte/sprockhoevel/morgens-8-uhr-an-der-anneke-schule-id228977587.htmlehrungen sehr geholfen. Dazu zählen etwa die Sitzpläne der Klassen und die Regelungen, wann welche Schüler wo Pause machen.“