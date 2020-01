Sprockhövel. Das Amtsgericht in Hattingen muss über eine Körperverletzung bei einem Streit in Haßlinghausen entscheiden. Fraglich ist, wer zugetreten hat.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sprockhövel: Streit an der Laderampe endet vor Gericht

Ein Streit an einer Laderampe in Haßlinghausen endete vor Gericht. Zwar schilderten beide Beteiligte den Vorfall sehr ähnlich, die Unterschiede in einigen Details brachten aber den einen wegen Körperverletzung auf die Anklagebank und den anderen in den Zeugenstand.

Ärger über laufenden Motor

Im April des vergangenen Jahres kommt es zum Streit bei einer Sprockhöveler Firma. Der 23-Jährige Angeklagte, der dort ein Paket abholen soll, erzählt vor Gericht, wie er den Motor an seinem Fahrzeug laufen lässt, um drinnen nur schnell die Sendung zu holen.

Doch es gibt Probleme, der Vorgang zieht sich in die Länge. So wird auch der 58-jährige Zeuge auf den laufenden Motor aufmerksam und spricht den Angeklagten an, er möge den Motor abstellen.

Dass er das mit den Worten „Kümmern Sie sich um ihre eigenen Sachen’ quittiert, gibt der 23-Jährige vor Gericht zu. Dennoch will er den Motor abgestellt haben.

Provokation durch ein Foto

Von dem Älteren fühlt er sich aber provoziert, als der das Kennzeichen des Wagens fotografieren will: „Das wollte ich verhindern und stand zwischen der Kamera und dem Nummernschild“. Gar bedroht habe sich der Angeklagte gefühlt, als der Zeuge ihm immer näher kommt. „Ich habe mich nur gewehrt und ihn weggeschubst. Gefallen ist er dadurch nicht, aber er stand auch nicht mehr gerade“, berichtet der junge Mann. Der andere habe ihn dann sogar noch vor das Knie getreten.

Ganz anders erinnert sich der andere. Übereinstimmend erzählt der von dem Versuch, das Nummernschild zu fotografieren – weil der Motor eben nicht abgestellt wurde. „Ohne irgendwas griff er mich dann an“, sagt der 58-Jährige aus. „Eigentlich war das ja eine Kleinigkeit, aber die Aggression war so groß bei ihm.“

Prellungen als Folge

Ärztlich dokumentiert sind zwei Verletzungen bei dem Älteren: Prellungen des Mittelfußes und am Unterarm. Vom Tritt des Angeklagten auf seinen Fuß erzählt der Mann im Zeugenstand aber erst auf Nachfrage von Richter Christian Amann. Er selbst könne dagegen durch eine körperliche Einschränkung gar nicht getreten haben.

Für den Richter genügen die Schilderungen nicht für eine Verurteilung. Obwohl er, wie er betont, die Version des Geschädigten für glaubhafter hält, bleiben Fragen. Den Angeklagten spricht er deshalb frei.