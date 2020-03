Sprockhövel. Der 50. Geburtstag der Stadt Sprockhövel in 2020 soll auf vielfältige Weise gefeiert werden. Ein Überblick über ausgewählte Veranstaltungen.

So wird es vom 21. bis zum 24. Mai einen Streetfood-Market am Rathaus geben, Motto: „Sprockhövel is(s)t lecker“. Das Sommerfest des Heimat- und Geschichtsvereins Sprockhövel steigt am 6./7. Juni. Bei diesem wird auch die Prämierung des Fotowettbewerbs „Sprockhövels (geheime) Schätze“ vorgenommen.

Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 spielt gegen eine Sprockhöveler Stadtauswahl

Ein weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten ist am 13. Juni ein Fußballfest aller örtlichen Vereine, das u. a. mit einem Spiel der Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 gegen eine Sprockhöveler Stadtauswahl aufwarten kann.

Das große Jubiläumsfest ist dann für den 8. August vorgesehen. Am IG-Metall-Bildungszentrums an der Otto-Brenner-Straße 100 sorgen „herrH“, „Smithy unplugged“, „Captain Disko“ und „Goodfellas“ für die musikalische Unterhaltung.

Einige Veranstaltungen wurden aufgrund der Corona-Krise abgesagt bzw. verschoben

Und am 19. September findet ein von den Gartenfreunden Sprockhövel präsentiertes Konzert des Tenors Stefan Lex im Evangelischen Gemeindehaus am Perthes-Ring statt. Ursprünglich hatte es am vergangenen Samstag stattfinden sollen, ist aber aufgrund der Corona-Krise auf diesen Termin verschoben worden.

Die ursprünglich für den 2. April geplante Präsentation des Stücks „Der Gott des Gemetzels“ vom Ensemble AustroPott, inititiert von der Kunst- und Kulturinitiative, ist aufgrund der Corona-Krise derweil abgesagt. Gleiches gilt für das für den 8. bis 10. Mai geplante Street Beach Festival „Sprockhövel karibisch“ vor dem Bürgerhaus in Niedersprockhövel. Neue Termine für diese Veranstaltungen stehen noch aus.

Die Stadt Sprockhövel und die örtlichen Vereine haben im Jubiläumsjahr noch viele weitere Veranstaltungen geplant. Eine Auflistung findet sich auf der Internetseite der Stadt: www.Sprockhoevel.de